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Health care

New Senate GOP health care bill teeters on the brink

By Erica Werner and Alan Fram
Associated Press

Published: July 13, 2017 - 11:08 AM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. leaves the Senate chamber on Capitol Hill in Washington, Thursday after announcing the revised version of the Republican health care bill. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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