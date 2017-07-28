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Health care

No clear path after health bill crash; higher prices, fewer options loom

By Erica Werner and Alan Fram
Associated Press

Published: July 28, 2017 - 03:38 PM
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Senate Minority Leader Chuck Schumer of N.Y., speaks to reporters on Capitol Hill in Washington, Friday after the Republican-controlled Senate was unable to fulfill their political promise to repeal and replace "Obamacare." (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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