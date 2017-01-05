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No doubt Russia interfered in election, U.S. intel chief says

By Eileen Sullivan  and Richard Lardner
Associated Press

Published: January 5, 2017 - 10:54 AM
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Director of National Intelligence James Clapper listens at left as National Security Agency and Cyber Command chief Adm. Michael Rogers testifies on Capitol Hill in Washington, Thursday before the Senate Armed Services Committee hearing: "Foreign Cyber Threats to the United States." (AP Photo/Evan Vucci)

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