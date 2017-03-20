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No wiretap of Trump Tower, GOP intel committee says

By Eileen Sullivan And Eric Tucker
Associated Press

Published: March 20, 2017 - 10:41 AM
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FILE - In this March 8, 2017 file photo, FBI Director James Comey speaks in Boston. The first public hearing in a congressional investigation into Russian interference in the presidential election opens with a hearing featuring FBI Director James Comey and the head of the National Security Agency. (AP Photo/Stephan Savoia, File)


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