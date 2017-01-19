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Nominee Perry says he regrets call to eliminate Energy Department

By Matthew Daly
Associated Press

Published: January 19, 2017 - 10:37 AM | Updated: January 19, 2017 - 03:20 PM
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Energy Secretary-designate, former Texas Gov. Rick Perry, testifies on Capitol Hill in Washington, Thursday, Jan. 19, 2017, at his confirmation hearing before the Senate Energy and Natural Resources Committee. (AP Photo/Carolyn Kaster)

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