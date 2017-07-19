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Not dead yet: Trump exhorts Senate to pass Obamacare repeal

By Erica Werner And Alan Fram
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 03:13 PM | Updated: July 19, 2017 - 04:40 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky., followed by Senate Majority Whip John Cornyn Texas, leave the White House in Washington, Wednesday, July 19, 2017, to speak to members of the media following a luncheon with President Donald Trump and other GOP leadership. (AP Photo/Andrew Harnik)

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