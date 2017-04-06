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Nunes quits as head of House Russia inquiry

By David S. Cloud
Tribune Washington Bureau

Published: April 6, 2017 - 10:09 PM
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House Intelligence Committee Chairman Rep. Devin Nunes, R-Calif. is pursued by reporters as he leaves Capitol Hill in Washington, Thursday after a meeting with House Majority Leader Kevin McCarthy of Calif. Nunes will temporarily step side from the panel's investigation of Russian meddling in the election because of the complaints. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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