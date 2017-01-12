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Obama awards Biden Presidential Medal of Freedom

Associated Press

Published: January 12, 2017 - 04:07 PM | Updated: January 12, 2017 - 04:46 PM
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President Barack Obama presents Vice President Joe Biden with the Presidential Medal of Freedom during a ceremony in the State Dining Room of the White House in Washington, Thursday, Jan. 12, 2017. (AP Photo/Susan Walsh)


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