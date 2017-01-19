Obama commutes 330 drug sentences on last day as president

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogSW4gYSBsYXN0IG1ham9yIGFjdCBhcyBwcmVzaWRlbnQsIEJhcmFjayBP
YmFtYSBjdXQgc2hvcnQgdGhlIHNlbnRlbmNlcyBvZiAzMzAgZmVkZXJhbCBpbm1hdGVzIGNvbnZp
Y3RlZCBvZiBkcnVnIGNyaW1lcyBvbiBUaHVyc2RheSwgYnJpbmdpbmcgaGlzIGJpZCB0byBjb3Jy
ZWN0IHdoYXQgaGUmIzgyMTc7cyBjYWxsZWQgYSBzeXN0ZW1hdGljIGluanVzdGljZSB0byBhIGNs
aW1hY3RpYyBjbG9zZS48L3A+PHA+V2l0aCBoaXMgZmluYWwgb2ZmZXIgb2YgY2xlbWVuY3ksIE9i
YW1hIGJyb3VnaHQgaGlzIHRvdGFsIG51bWJlciBvZiBjb21tdXRhdGlvbnMgZ3JhbnRlZCB0byAx
LDcxNSwgbW9yZSB0aGFuIGFueSBvdGhlciBwcmVzaWRlbnQgaW4gVS5TLiBoaXN0b3J5LCB0aGUg
V2hpdGUgSG91c2Ugc2FpZC4gRHVyaW5nIGhpcyBwcmVzaWRlbmN5IE9iYW1hIG9yZGVyZWQgZnJl
ZSA1NjggaW5tYXRlcyB3aG8gaGFkIGJlZW4gc2VudGVuY2VkIHRvIGxpZmUgaW4gcHJpc29uLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SGUgd2FudGVkIHRvIGRvIGl0LiBIZSB3YW50ZWQgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5
IHRvIGxvb2sgYXQgYXMgbWFueSBhcyBoZSBjb3VsZCB0byBwcm92aWRlIHJlbGllZiwmIzgyMjE7
IE5laWwgRWdnbGVzdG9uLCBPYmFtYSYjODIxNztzIFdoaXRlIEhvdXNlIGNvdW5zZWwsIHNhaWQg
aW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IGluIGhpcyBXZXN0IFdpbmcgb2ZmaWNlLiAmIzgyMjA7SGUgc2F3IHRo
ZSBpbmp1c3RpY2Ugb2YgdGhlIHNlbnRlbmNlcyB0aGF0IHdlcmUgaW1wb3NlZCBpbiBtYW55IHNp
dHVhdGlvbnMsIGFuZCBoZSBoYXMgYSBzdHJvbmcgdmlldyB0aGF0IHBlb3BsZSBkZXNlcnZlIGEg
c2Vjb25kIGNoYW5jZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFuIEFrcm9uIHdvbWFuJiM4MjE3O3MgY29udmlj
dGlvbiB3YXMgcGFyZG9uZWQgZWFybGllciB0aGlzIHdlZWsuIENyeXN0YWwgSm8gVmFybmVyLCBh
bHNvIGtub3duIGFzIENyeXN0YWwgV29vZGFyZCwgd2FzIGNvbnZpY3RlZCBpbiAxOTg5IG9mIGZl
ZGVyYWwgY3JpbWVzIHJlbGF0ZWQgdG8gY29jYWluZSB0cmFmZmlja2luZy4gU2hlIHdhcyBpbXBy
aXNvbmVkIGZvciBmaXZlIHllYXJzLiA8L3A+PHA+Rm9yIE9iYW1hLCBpdCB3YXMgdGhlIGxhc3Qg
dGltZSBoZSBwbGFubmVkIHRvIGV4ZXJjaXNlIGhpcyBwcmVzaWRlbnRpYWwgcG93ZXJzIGluIGFu
eSBzaWduaWZpY2FudCB3YXkuIEF0IG5vb24gb24gRnJpZGF5LCBPYmFtYSB3aWxsIHN0YW5kIHdp
dGggUHJlc2lkZW50LWVsZWN0IERvbmFsZCBUcnVtcCBhcyBoaXMgc3VjY2Vzc29yIGlzIHN3b3Ju
IGluIGFuZCBPYmFtYSYjODIxNztzIGNoYXB0ZXIgaW4gaGlzdG9yeSBjb21lcyB0byBhbiBlbmQu
PC9wPjxwPkV2ZW4gYXMgT2JhbWEgaXNzdWVkIHRoZSBjb21tdXRhdGlvbnMsIHRoZSBXaGl0ZSBI
b3VzZSBoYWQgYmVlbiBtb3N0bHkgY2xlYXJlZCBvdXQgdG8gbWFrZSB3YXkgZm9yIFRydW1wLiBJ
biBiZXR3ZWVuIGNhcnJ5aW5nIG91dCB0aGVpciBsYXN0IGR1dGllcywgdGhlIGZldyByZW1haW5p
bmcgc3RhZmZlcnMgd2VyZSBwYWNraW5nIHVwIGJlbG9uZ2luZ3MgYXMgcGhvdG9zIG9mIE9iYW1h
IHdlcmUgdGFrZW4gZG93biBmcm9tIHRoZSB3YWxscyBvZiB0aGUgV2VzdCBXaW5nIGNvcnJpZG9y
cy48L3A+PHA+VGhlIGZpbmFsIGJhdGNoIG9mIGNvbW11dGF0aW9ucyAmIzgyMTI7IG1vcmUgaW4g
YSBzaW5nbGUgZGF5IHRoYW4gb24gYW55IG90aGVyIGRheSBpbiBVLlMuIGhpc3RvcnkgJiM4MjEy
OyB3YXMgdGhlIGN1bG1pbmF0aW9uIG9mIE9iYW1hJiM4MjE3O3Mgc2Vjb25kLXRlcm0gZWZmb3J0
IHRvIHRyeSB0byByZW1lZHkgdGhlIGNvbnNlcXVlbmNlcyBvZiBkZWNhZGVzIG9mIG9uZXJvdXMg
c2VudGVuY2luZyByZXF1aXJlbWVudHMgdGhhdCBoZSBzYWlkIGhhZCBpbXByaXNvbmVkIHRob3Vz
YW5kcyBvZiBkcnVnIG9mZmVuZGVycyBmb3IgdG9vIGxvbmcuIE9iYW1hIHJlcGVhdGVkbHkgY2Fs
bGVkIG9uIENvbmdyZXNzIHRvIHBhc3MgYSBicm9hZGVyIGNyaW1pbmFsIGp1c3RpY2UgZml4LCBi
dXQgbGF3bWFrZXJzIG5ldmVyIGFjdGVkLjwvcD48cD5UbyBiZSBlbGlnaWJsZSBmb3IgYSBjb21t
dXRhdGlvbiB1bmRlciBPYmFtYSYjODIxNztzIGluaXRpYXRpdmUsIGlubWF0ZXMgaGFkIHRvIGhh
dmUgYmVoYXZlZCB3ZWxsIGluIHByaXNvbiBhbmQgYWxyZWFkeSBzZXJ2ZWQgMTAgeWVhcnMsIGFs
dGhvdWdoIHNvbWUgZXhjZXB0aW9ucyB0byB0aGUgMTAteWVhciBydWxlIHdlcmUgZ3JhbnRlZC4g
VGhleSBhbHNvIGhhZCB0byBiZSBjb25zaWRlcmVkIG5vbnZpb2xlbnQgb2ZmZW5kZXJzLCBhbHRo
b3VnaCBtYW55IHdlcmUgY2hhcmdlZCB3aXRoIGZpcmVhcm1zIHZpb2xhdGlvbnMgaW4gcmVsYXRp
b24gdG8gdGhlaXIgZHJ1ZyBjcmltZXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.