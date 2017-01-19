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Obama commutes 330 drug sentences on last day as president

By Josh Lederman
Associated Press

Published: January 19, 2017 - 03:23 PM
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In this photo taken Wednesday President Barack Obama speaks during his final presidential news conference, in the briefing room of the White House in Washington. In his last major act as president, Barack Obama cut short the sentences of 330 federal inmates convicted of drug crimes on Thursday bringing his bid to correct what hes called a systematic injustice to a climactic close. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

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