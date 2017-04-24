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Obama dishes on leadership at 1st event since leaving office

By Sophia Tareen
Associated Press

Published: April 24, 2017 - 12:47 PM | Updated: April 24, 2017 - 03:26 PM
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Former President Barack Obama pauses as he hosts a conversation on civic engagement and community organizing, Monday, April 24, 2017, at the University of Chicago in Chicago. It's the former president's first public event of his post-presidential life in the place where he started his political career. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)


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