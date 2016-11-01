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Obama in Ohio to kick off week of campaigning for Clinton

By Kathleen Hennessey
Associated Press

Published: November 1, 2016 - 09:32 AM
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In this Oct. 28, 2016, photo, President Barack Obama speaks during a campaign event for Democratic presidential candidate Hillary Clinton in Orlando, Fla. The latest clamor over Clintons emails has put Obama in a spot where no president wants to be: caught between his attorney general, his FBI director and his preferred White House successor. (AP Photo/Susan Walsh)


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