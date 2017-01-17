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Obama praises outgoing press secretary Josh Earnest for ’integrity’

Associated Press

Published: January 17, 2017 - 02:01 PM
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White House press secretary Josh Earnest listens as President Barack Obama speaks at his final daily press briefing, Tuesday, Jan. 17, 2017, in the briefing room of the White House in Washington. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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