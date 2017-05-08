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Obama said to have warned Trump about Flynn

By Eric Tucker and Eileen Sullivan
Associated Press

Published: May 8, 2017 - 11:39 AM | Updated: May 8, 2017 - 12:29 PM
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FILE - In this Feb. 10, 2017 file photo, then-National Security Adviser Michael Flynn sits in the East Room of the White House in Washington. A member of Donald Trump's transition team asked national security officials in the Obama White House for the classified CIA profile on Russia's ambassador to the United States. The unusual request appears to signal that Trump's own team had concerns about whether his pick for national security adviser, Mike Flynn, fully understood that he was dealing with a man rumored to have ties to Russian intelligence agencies. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)

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