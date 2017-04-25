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Official estimate could upend Trump tax plan before release

By Stephen Ohlemacher and Josh Boak
Associated Press

Published: April 25, 2017 - 02:58 PM
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President Donald Trump poses for a portrait in the Oval Office in Washington, Friday, April 21, 2017. With his tweets and his bravado, Trump is putting his mark on the presidency in his first 100 days in office. He's flouted conventions of the institution by holding on to his business, hiring family members as advisers and refusing to release his tax returns. He's tested conventional political wisdom by eschewing travel, church, transparency, discipline, consistency and decorum. But the presidency is also having an impact on Trump, prompting him, at times, to play the role of traditional president. (AP Photo/Andrew Harnik)


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