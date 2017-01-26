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Official: Trump wants to slash EPA workforce, budget

By Michael Biesecker and Seth Borenstein
Associated Press

Published: January 26, 2017 - 02:35 PM
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This frame grab form video shows Myron Ebell during an interview with the Associated Press in Washington, Thursday. Ebell, the former head of President Donald Trumps transition team at the Environmental Protection Agency says he expects the new administration to seek significant budget and staff cuts. (AP Photo)

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