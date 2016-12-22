Officials say fingerprints tie Tunisian to Berlin attack

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkVSTElOOiBHZXJtYW4gb2ZmaWNpYWxzIHByZXNlbnRlZCBtb3VudGluZyBldmlkZW5jZSBU
aHVyc2RheSB0aGF0IEFuaXMgQW1yaSB3YXMgYmVoaW5kIHRoZSB3aGVlbCBvZiBhIHRydWNrIHRo
YXQgc21hc2hlZCBpbnRvIGEgQ2hyaXN0bWFzIG1hcmtldCBpbiBCZXJsaW4sIGtpbGxpbmcgMTIs
IGFzIGF1dGhvcml0aWVzIGFjcm9zcyBFdXJvcGUgcHJlc3NlZCBhaGVhZCB3aXRoIHRoZWlyIGZl
dmVyaXNoIG1hbmh1bnQgZm9yIHRoZSAyNC15ZWFyLW9sZCBUdW5pc2lhbiwgd2hvIGhhcyBldmFk
ZWQgY2FwdHVyZSBzaW5jZSB0aGUgYXR0YWNrLjwvcD48cD5Qb2xpY2UgcmFpZGVkIHByb3BlcnRp
ZXMgaW4gQmVybGluIGFuZCB0aGUgd2VzdGVybiBzdGF0ZSBvZiBOb3J0aCBSaGluZS1XZXN0cGhh
bGlhIHdoZXJlIEFtcmkgaXMgYmVsaWV2ZWQgdG8gaGF2ZSBzcGVudCB0aW1lLiBUaGV5IGFsc28g
c3dvb3BlZCBvbiBhIGJ1cyBpbiB0aGUgc291dGh3ZXN0ZXJuIGNpdHkgb2YgSGVpbGJyb25uIGFm
dGVyIHJlY2VpdmluZyBhIHRpcCB0aGF0IHR1cm5lZCB1cCBub3RoaW5nLjwvcD48cD5ObyBhcnJl
c3RzIHdlcmUgbWFkZSwgc2FpZCBGcmF1a2UgS29laGxlciwgYSBzcG9rZXN3b21hbiBmb3IgZmVk
ZXJhbCBwcm9zZWN1dG9ycy48L3A+PHA+RXZlbiBzbywgaW52ZXN0aWdhdG9ycyB3ZXJlIGluY3Jl
YXNpbmdseSBjb25maWRlbnQgdGhhdCBBbXJpIGNhcnJpZWQgb3V0IHRoZSByYW1wYWdlIGFmdGVy
IGZpbmRpbmcgaGlzIGZpbmdlcnByaW50cyBpbiB0aGUgY2FiIG9mIHRoZSB0cnVjayB0aGF0IGhh
ZCBiZWVuIGhpamFja2VkIHNob3J0bHkgYmVmb3JlIE1vbmRheSYjODIxNztzIGF0dGFjay48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlIGNhbiB0ZWxsIHlvdSB0b2RheSB0aGF0IHRoZXJlIGFyZSBhZGRpdGlvbmFs
IGluZGljYXRpb25zIHRoYXQgdGhpcyBzdXNwZWN0IGlzIHdpdGggaGlnaCBwcm9iYWJpbGl0eSBy
ZWFsbHkgdGhlIHBlcnBldHJhdG9yLCYjODIyMTsgSW50ZXJpb3IgTWluaXN0ZXIgVGhvbWFzIGRl
IE1haXppZXJlIHNhaWQgYWZ0ZXIgdmlzaXRpbmcgdGhlIEZlZGVyYWwgQ3JpbWluYWwgUG9saWNl
IE9mZmljZSBhbG9uZyB3aXRoIENoYW5jZWxsb3IgQW5nZWxhIE1lcmtlbC48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0ZpbmdlcnByaW50cyB3ZXJlIGZvdW5kIGluIHRoZSBjYWIsIGFuZCB0aGVyZSBhcmUgb3RoZXIs
IGFkZGl0aW9uYWwgaW5kaWNhdGlvbnMgdGhhdCBzdWdnZXN0IHRoaXMsJiM4MjIxOyBoZSB0b2xk
IHJlcG9ydGVycy4gJiM4MjIwO0l0IGlzIGFsbCB0aGUgbW9yZSBpbXBvcnRhbnQgdGhhdCB0aGUg
c2VhcmNoIGlzIHN1Y2Nlc3NmdWwgYXMgc29vbiBhcyBwb3NzaWJsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdl
cm1hbiBhdXRob3JpdGllcyBoYXZlIGJlZW4gb24gdGhlIGRlZmVuc2l2ZSBhZnRlciBpdCBlbWVy
Z2VkIHRoYXQgQW1yaSBoYWQgYmVlbiBjb25zaWRlcmVkIGEgcG90ZW50aWFsIHRocmVhdCBmb3Ig
bW9udGhzLCBzdWJqZWN0ZWQgdG8gc3VydmVpbGxhbmNlIGFuZCBwdXQgaW4gcHJlLWRlcG9ydGF0
aW9uIGRldGVudGlvbiBpbiBBdWd1c3Qgb25seSB0byBiZSByZWxlYXNlZCBhZ2FpbiBkdWUgdG8g
cGFwZXJ3b3JrIHByb2JsZW1zLjwvcD48cD5UaGUgZmFjdCB0aGF0IHRoZSBhdHRhY2sgaXMgYWxs
ZWdlZCB0byBoYXZlIGJlZW4gY2FycmllZCBvdXQgYnkgYSBtYW4gd2hvIGNhbWUgdG8gR2VybWFu
eSBzZWVraW5nIGFzeWx1bSBsYXN0IHllYXIgYWxzbyBwcm9tcHRlZCBmcmVzaCBjcml0aWNpc20g
b2YgTWVya2VsJiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24gdG8gYWxsb3cgaHVuZHJlZHMgb2YgdGhvdXNhbmRz
IG9mIG1pZ3JhbnRzIGludG8gdGhlIGNvdW50cnkgd2l0aG91dCB0aG9yb3VnaCBzZWN1cml0eSBj
aGVja3MuPC9wPjxwPldoaWxlIHBvbGljZSBoYXZlIG5vdGVkIHRoYXQgbW9zdCBtaWdyYW50cyBh
cmUgbGF3LWFiaWRpbmcsIGEgbnVtYmVyIG9mIGhpZ2gtcHJvZmlsZSBjcmltZXMsIGluY2x1ZGlu
ZyB0aGUgTmV3IFllYXImIzgyMTc7cyBFdmUgYXNzYXVsdHMgaW4gQ29sb2duZSBhbmQgc2V2ZXJh
bCB2aW9sZW50IGF0dGFja3Mgb3ZlciB0aGUgc3VtbWVyIGhhdmUgc3Rva2VkIGFudGktbWlncmFu
dCBmZWVsaW5nIGluIEdlcm1hbnkuIFR3byBhdHRhY2tzIGluIEp1bHksIGFsb25nIHdpdGggdGhl
IHRydWNrIGF0dGFjayBpbiBCZXJsaW4sIHdlcmUgY2xhaW1lZCBieSB0aGUgSXNsYW1pYyBTdGF0
ZSBncm91cC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGhhdmUgbWFkZSBncmVhdCBlZmZvcnRzIGluIHJlY2Vu
dCB5ZWFycyB0byBiZXR0ZXIgcHJlcGFyZSBmb3IgdGVycm9yaXN0IHRocmVhdHMsJiM4MjIxOyBN
ZXJrZWwgdG9sZCByZXBvcnRlcnMuICYjODIyMDtUaGlzIG1ha2VzIG1lIGNvbmZpZGVudCB0aGF0
IHdlIHdpbGwgd2l0aHN0YW5kIHRoZSB0ZXN0IHRoYXQgd2Ugbm93IGZhY2UuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5XaGlsZSBtZW1iZXJzIG9mIE1lcmtlbCYjODIxNztzIHBhcnR5IGhhdmUgY2FsbGVkIGZvciB0
aWdodGVyIGFzeWx1bSBsYXdzIGFuZCBhIGNyYWNrZG93biBvbiBwb3RlbnRpYWwgZXh0cmVtaXN0
cyBpbiB0aGUgd2FrZSBvZiB0aGUgYXR0YWNrLCB0aGUgY2hhbmNlbGxvciBhcHBlYWxlZCBvbmNl
IG1vcmUgZm9yIGNhbG0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhbnQgdG8gc2F5IGhvdyB2ZXJ5IHByb3Vk
IEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBpbiByZWNlbnQgZGF5cyB0aGF0IHRoZSBncmVhdCBtYWpvcml0eSBv
ZiBwZW9wbGUgaGF2ZSByZWFjdGVkIHNvYmVybHksJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC48L3A+PHA+QXQg
dGhlIHNpdGUgb2YgdGhlIGJsb29kYmF0aCwgQmVybGluZXJzIG1hZGUgYSBzaG93IG9mIGRlZmlh
bmNlLiBWZW5kb3JzIHJlb3BlbmVkIHRoZWlyIHN0YWxscyBhdCB0aGUgQ2hyaXN0bWFzIG1hcmtl
dCBuZXh0IHRvIHRoZSBLYWlzZXIgV2lsaGVsbSBNZW1vcmlhbCBDaHVyY2ggZXZlbiBhcyBwb2xp
Y2UgcGxhY2VkIGNvbmNyZXRlIGJsb2NrcyBieSB0aGUgcm9hZHNpZGUgdG8gcHJvdmlkZSBleHRy
YSBzZWN1cml0eS48L3A+PHA+SW4gdHJpYnV0ZSB0byB0aGUgdmljdGltcywgb3JnYW5pemVycyBk
ZWNpZGVkIHRvIGRvIHdpdGhvdXQgZmVzdGl2ZSBtdXNpYyBhbmQgYnJpZ2h0IGxpZ2h0cy4gQmVy
bGluZXJzIGFuZCB2aXNpdG9ycyBwbGFjZWQgY2FuZGxlcyBhbmQgZmxvd2VycyBhdCBhIG1ha2Vz
aGlmdCBzaHJpbmUgZm9yIHRoZSB2aWN0aW1zIC48L3A+PHA+QmVybGluJiM4MjE3O3Mgc3RhdGUg
SGVhbHRoIE1pbmlzdHJ5IHJhaXNlZCB0aGUgbnVtYmVyIG9mIGluanVyZWQgaW4gdGhlIGF0dGFj
ayB0byA1Niwgc2F5aW5nIHNvbWUgdmljdGltcyB3ZW50IHRvIGhvc3BpdGFscyBvbiB0aGVpciBv
d24uPC9wPjxwPlRoZSBhZ2VuY3kgc2FpZCAxMiBwZW9wbGUgd2VyZSBiZWluZyB0cmVhdGVkIGZv
ciBzZXZlcmUgaW5qdXJpZXMsIHdpdGggc29tZSBzdGlsbCBpbiBjcml0aWNhbCBjb25kaXRpb24u
IEFub3RoZXIgMTQgcGVvcGxlIHdpdGggbGVzcy1zZXJpb3VzIGluanVyaWVzIHJlbWFpbmVkIGhv
c3BpdGFsaXplZCBhbmQgMzAgb3RoZXJzIGhhZCBiZWVuIGRpc2NoYXJnZWQuPC9wPjxwPkdlcm1h
biBhdXRob3JpdGllcyBoYXZlIG9mZmVyZWQgYSByZXdhcmQgb2YgMTAwLDAwMCBldXJvcyAoJDEw
NSwwMDApIGZvciBpbmZvcm1hdGlvbiBsZWFkaW5nIHRvIEFtcmkmIzgyMTc7cyBhcnJlc3QsIGJ1
dCB0aGV5IHdhcm5lZCBoZSBjb3VsZCBiZSAmIzgyMjA7dmlvbGVudCBhbmQgYXJtZWQuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5JbiBUdW5pc2lhLCBBbXJpJiM4MjE3O3MgYnJvdGhlcnMgc3Bva2UgdG8gVGhlIEFz
c29jaWF0ZWQgUHJlc3MsIHVyZ2luZyBoaW0gdG8gc3VycmVuZGVyIHRvIGF1dGhvcml0aWVzLiAm
IzgyMjA7V2hldGhlciBoZSBkaWQgaXQgb3Igbm90LCBJIGFzayBoaW0gdG8gcmVwb3J0IHRvIHRo
ZSBwb2xpY2UuIFdlIGFyZSBzdWZmZXJpbmcgYmVjYXVzZSBvZiBoaW0sJiM4MjIxOyBzYWlkIEFi
ZGVsa2FkZXIgQW1yaS48L3A+PHA+QW5vdGhlciBicm90aGVyLCBXYWxpZCwgc2FpZCBBbXJpIG1h
eSBoYXZlIGJlZW4gcmFkaWNhbGl6ZWQgaW4gcHJpc29uIGluIEl0YWx5LCB3aGVyZSBoZSB3ZW50
IGFmdGVyIGxlYXZpbmcgVHVuaXNpYSBpbiB0aGUgd2FrZSBvZiB0aGUgMjAxMSBBcmFiIFNwcmlu
ZyB1cHJpc2luZ3MuPC9wPjxwPkl0YWx5JiM4MjE3O3MgSnVzdGljZSBNaW5pc3RyeSBjb25maXJt
ZWQgcmVwb3J0cyB0aGF0IEFtcmkgd2FzIHJlcGVhdGVkbHkgdHJhbnNmZXJyZWQgYW1vbmcgU2lj
aWxpYW4gcHJpc29ucyBmb3IgYmFkIGNvbmR1Y3QsIHdpdGggcHJpc29uIHJlY29yZHMgc2F5aW5n
IGhlIGJ1bGxpZWQgaW5tYXRlcyBhbmQgdHJpZWQgdG8gc3BhcmsgaW5zdXJyZWN0aW9ucy4gSGUg
c2VydmVkIDMmIzE4OTsgeWVhcnMgZm9yIHNldHRpbmcgYSBmaXJlIGF0IGEgcmVmdWdlZSBjZW50
ZXIgYW5kIG1ha2luZyB0aHJlYXRzLCBhbW9uZyBvdGhlciB0aGluZ3MgJiM4MjEyOyBidXQgSXRh
bHkgYXBwYXJlbnRseSBkZXRlY3RlZCBubyBzaWducyB0aGF0IGhlIHdhcyBiZWNvbWluZyByYWRp
Y2FsaXplZC48L3A+PHA+QW1yaSYjODIxNztzIG1vdGhlciwgTm91ciBFbCBIb3VkYSBIYXNzYW5p
LCBpbnNpc3RlZCBoZSBoYWQgc2hvd24gbm8gc2lnbnMgb2YgcmFkaWNhbGl6YXRpb24gYW5kIHF1
ZXN0aW9uZWQgd2hldGhlciBoZSB3YXMgcmVhbGx5IHRoZSBtYXJrZXQgYXR0YWNrZXIuIFNwZWFr
aW5nIGluIHRoZSBjZW50cmFsIFR1bmlzaWFuIHRvd24gb2YgT3Vlc2xhdGlhLCBzaGUgc2FpZCBw
b3ZlcnR5IGRyb3ZlIEFtcmkgdG8gc3RlYWwgYW5kIHRvIHRyYXZlbCBpbGxlZ2FsbHkgdG8gRXVy
b3BlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3YW50IHRoZSB0cnV0aCB0byBiZSByZXZlYWxlZCBhYm91dCBt
eSBzb24sJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0lmIGhlIGlzIHRoZSBwZXJwZXRyYXRvciBv
ZiB0aGUgYXR0YWNrLCBsZXQgaGltIGFzc3VtZSBoaXMgcmVzcG9uc2liaWxpdGllcyBhbmQgSSYj
ODIxNztsbCByZW5vdW5jZSBoaW0gYmVmb3JlIEdvZC4gSWYgaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGRvIGFu
eXRoaW5nLCBJIHdhbnQgbXkgc29uJiM4MjE3O3MgcmlnaHRzIHRvIGJlIHJlc3RvcmVkLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPlRoaXMgc3RvcnkgaGFzIGJlZW4g
YW1lbmRlZCB0byBjb3JyZWN0IHRoZSBhdHRyaWJ1dGlvbiBvZiBxdW90ZXMgYmV0d2VlbiBBYmRl
bGthZGVyIEFtcmkgYW5kIGJyb3RoZXIgV2FsaWQgQW1yaS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsm
IzgyMTI7PC9wPjxwPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgd3JpdGVycyBCb3VhenphIGJlbiBCb3Vhenph
IGluIE91ZXNsYXRpYSwgVHVuaXNpYTsgQ2lhcmFuIEZhaGV5IGluIEJlcmxpbjsgYW5kIEZyYW5j
ZXMgRCYjODIxNztFbWlsaW8gaW4gUm9tZSBjb250cmlidXRlZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.