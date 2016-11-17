All CATEGORIES
☰ Menu

U.S. House

Ohio Rep. Tim Ryan to challenge Nancy Pelosi for minority leader

By Andrew Taylor and  Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: November 17, 2016 - 03:39 PM | Updated: November 18, 2016 - 08:32 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this file photo, Rep. Tim Ryan, D-Ohio, speaks during the final day of the Democratic National Convention in Philadelphia , Thursday. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


MORE IN NEWS

sykes09cut01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron lawmaker gives Summit County a voice in statehouse leadership - 8:34 AM

State Rep. Emilia Strong Sykes will take a leadership position in the Democratic minority caucus when the next Ohio General Assembly convenes in January.

lock418cut_01
Akron ready to celebrate Lock 4
lebron18_10
LeBron James donates $2.5 million to Smithsonian exhibit featuring Muhammad Ali
Highland Square teen arrested after using Facebook Live to broadcast firing gun at neighbor’s house from window, police say
University of Akron alumni donations up 5.5% year-to-date

MOST POPULAR