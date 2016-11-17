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Ohio Rep. Tim Ryan to challenge Nancy Pelosi for minority leader

By Andrew Taylor and  Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: November 17, 2016 - 03:39 PM
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In this file photo, Rep. Tim Ryan, D-Ohio, speaks during the final day of the Democratic National Convention in Philadelphia , Thursday. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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