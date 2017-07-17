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Oklahoma’s Inhofe to lead Senate panel in McCain’s absence

Associated Press

Published: July 17, 2017 - 12:50 PM
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FILE - In this July 11, 2017 file photo, Senate Armed Services Committee Chairman Sen. John McCain, R-Ariz. listens on Capitol Hill in Washington, during the committee's confirmation hearing for Nay Secretary nominee Richard Spencer. Surgeons in Phoenix said they removed a blood clot from above the left eye of McCain. Mayo Clinic Hospital doctors said Saturday, July 15 that McCain underwent a "minimally invasive" procedure to remove the nearly 2-inch (5-centimeter) clot, and that the surgery went "very well." They said the 80-year-old Republican is resting comfortably at his home in Arizona. Pathology reports are expected in the next several days. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)


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