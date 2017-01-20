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On his first day, Trump begins to set up his administration

By Ken Thomas and Josh Boak
Associated Press

Published: January 20, 2017 - 09:47 PM
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President Donald Trump is joined by the Congressional leadership and his family as he formally signs his cabinet nominations into law, in the President's Room of the Senate, at the Capitol in Washington, Friday. From left behind Trump are, Ivanka Trump, Melania Trump, their son Barron Trump, Eric Trump, Speaker of the House Paul Ryan, R-Wis., Majority Leader Kevin McCarthy, D-Calif., and House Minority Leader Nancy Pelosi, D-Calif. (AP Photo/J. Scott Applewhite, Pool)


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