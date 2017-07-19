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Poll finds Americans want lawmakers to negotiate on Obamacare, not kill it

By Emily Swanson and Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 03:18 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. walks to his seat for a luncheon between GOP leadership and President Donald Trump, Wednesday in the State Dinning Room of the White House in Washington. Americans overwhelmingly want lawmakers of both parties to negotiate on health care, with only 13 percent supporting Republican moves to repeal Obamacare absent a replacement, according to a new poll. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

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