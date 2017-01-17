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Poll: Young Americans fear they will be worse off post-Trump

By Jonathan Lemire And Emily Swanson
Associated Press

Published: January 17, 2017 - 04:44 PM
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FILE - In this Nov. 8, 2016 file photo, a woman weeps as election results are reported during Democratic presidential nominee Hillary Clinton's election night rally in the Jacob Javits Center glass enclosed lobby in New York. As Donald Trump approaches his inauguration as president, young Americans have a deeply pessimistic view about his incoming administration, with young blacks, Latinos and Asian Americans particularly concerned about whats to come in the next four years. (AP Photo/Frank Franklin II)


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