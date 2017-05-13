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Pope says he’ll seek common ground with Trump, won’t preach

Associated Press

Published: May 13, 2017 - 05:57 PM | Updated: May 13, 2017 - 07:57 PM
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Worshippers and faithful wave as Pope Francis is driven past after a solemn open-air Mass, at the Sanctuary of Our Lady of Fatima Saturday in Fatima, Portugal. Pope Francis canonized two poor, illiterate shepherd children whose visions of the Virgin Mary 100 years ago marked one of the most important events of the 20th-century Catholic Church. (AP Photo/Armando Franca)


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