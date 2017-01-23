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President Trump taps ex-Rep. Heather Wilson for Air Force secretary

By Matthew Daly
Associated Press

Published: January 23, 2017 - 02:08 PM
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FILE - In this Nov. 6, 2012 file photo, Heather Wilson is seen in Albuquerque, N.M. President Donald Trump is planning to nominate the former New Mexico Rep. Heather Wilson as secretary of the Air Force. In confirmed, she would be the first Air Force Academy graduate to hold the position. (AP Photo/Jake Schoellkopf, File)

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