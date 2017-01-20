All CATEGORIES
☰ Menu

Presidential Limo: Trumps, Obamas on their way to Capitol

By Julie Pace
Associated Press

Published: January 20, 2017 - 11:41 AM | Updated: January 20, 2017 - 02:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Barack Obama and first lady Michelle Obama pose with President-elect Donald Trump and his wife Melania at the White House in Washington, Friday, Jan. 20, 2017. (AP Photo/Evan Vucci)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

hotel20web Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Longtime Akron City Center hotel closes

The struggling Akron City Center Hotel, one of the taller buildings on Akron’s downtown skyline, has closed.

inaug20cut_08
Inauguration 2017: Local residents weigh in on inauguration
west20cut_02
Barberton’s once-abandoned West Theater reopens on its 70th birthday - 12:10 PM
ball20cut
Inauguration 2017: Trump supporters can’t contain enthusiasm as inauguration’s hour approaches - 12:09 PM
round20cut_1
Conductor extols life of possibility at Roundtable talk - 12:33 PM

MOST POPULAR