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Prince Charles warns on World War II lessons as Trump visit spurs outrage

By Robert Hutton
Bloomberg News

Published: January 31, 2017 - 09:07 PM
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Prince Charles speaks on Jan. 25 at St. Phillip's Church in Leicester, England. (Richard Stonehouse/PA Wire/Zuma Press/TNS)


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