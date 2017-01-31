Prince Charles warns on World War II lessons as Trump visit spurs outrage

PHA+TE9ORE9OOiBQcmluY2UgQ2hhcmxlcywgdGhlIGhlaXIgdG8gdGhlIEJyaXRpc2ggdGhyb25l
LCBzYWlkIGhlIGZlYXJzIHRoZSBsZXNzb25zIG9mIFdvcmxkIFdhciBJSSBoYXZlIGJlZW4gZm9y
Z290dGVuIGF0IGEgdGltZSBoaXMgbW90aGVyLCBRdWVlbiBFbGl6YWJldGggSUksIGZpbmRzIGhl
cnNlbGYgYXQgdGhlIGNlbnRlciBvZiBhIGRpc3B1dGUgYWJvdXQgd2hldGhlciBQcmVzaWRlbnQg
RG9uYWxkIFRydW1wIHNob3VsZCBoYXZlIGJlZW4gaW52aXRlZCB0byB0aGUgVW5pdGVkIEtpbmdk
b20uIDwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIGJhbiBvbiBwZW9wbGUgdHJhdmVsaW5nIHRvIHRoZSBV
LlMuIGZyb20gc2V2ZW4gTXVzbGltLW1ham9yaXR5IGNvdW50cmllcyBoYXMgc3BhcmtlZCBwcm90
ZXN0cy4gSW4gdGhlIFUuSy4sIDEuNiBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSBoYWQgc2lnbmVkIGEgcGFybGlh
bWVudGFyeSBwZXRpdGlvbiBjYWxsaW5nIGZvciB0aGUgaW52aXRhdGlvbiB0byBiZSB3aXRoZHJh
d24uIFByaW1lIE1pbmlzdGVyIFRoZXJlc2EgTWF5IHNheXMgdGhlIHN0YXRlIHZpc2l0IGxhdGVy
IHRoaXMgeWVhciB3aWxsIGdvIGFoZWFkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHdvcmsgb2YgV29ybGQg
SmV3aXNoIFJlbGllZiBlbmFibGVzIHVzIHRvIHJhbGx5IHRvZ2V0aGVyLCB0byBkbyB3aGF0IHdl
IGNhbiB0byBzdXBwb3J0IHBlb3BsZSBwcmFjdGljYWxseSwgZW1vdGlvbmFsbHkgYW5kIHNwaXJp
dHVhbGx5LCYjODIyMTsgdGhlIHByaW5jZSBzYWlkIGluIGEgc3BlZWNoIGF0IGEgSmV3aXNoIGNo
YXJpdHkmIzgyMTc7cyBkaW5uZXIgTW9uZGF5IG5pZ2h0LiAmIzgyMjA7UGFydGljdWxhcmx5IGF0
IGEgdGltZSB3aGVuIHRoZSBob3JyaWZpYyBsZXNzb25zIG9mIHRoZSBsYXN0IHdhciBzZWVtIHRv
IGJlIGluIGluY3JlYXNpbmcgZGFuZ2VyIG9mIGJlaW5nIGZvcmdvdHRlbi4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlF1ZWVuIEVsaXphYmV0aCwgd2hvIGhhcyBmYW1vdXNseSBuZXZlciBnaXZlbiBhbiBpbnRlcnZp
ZXcgaW4gaGVyIG1vcmUgdGhhbiBzaXggZGVjYWRlcyBhcyBtb25hcmNoLCBoYXMgc3RlZXJlZCBj
bGVhciBvZiBhbnkgcG9saXRpY2FsIGNvbW1lbnRhcnkuIEhlciBzb24sIG9uIHRoZSBvdGhlciBo
YW5kLCBkb2VzIHNwZWFrIG91dCBvbiBpc3N1ZXMgaGUgZmVlbHMgcGFzc2lvbmF0ZWx5IGFib3V0
LCBzdWNoIGFzIGNsaW1hdGUgY2hhbmdlIGFuZCByZWxpZ2lvdXMgcGVyc2VjdXRpb24uIEluIERl
Y2VtYmVyLCBoZSBkZWNyaWVkIHRoZSByaXNlIG9mIGFuICYjODIyMDthZ2dyZXNzaXZlJiM4MjIx
OyBwb3B1bGlzbSBhZ2FpbnN0IG1pbm9yaXR5IGZhaXRocy48L3A+PHA+VGhlIFN1bmRheSBUaW1l
cyByZXBvcnRlZCB0aGF0IGlmIHRoZSB2aXNpdCB3ZW50IGFoZWFkLCBDaGFybGVzIHBsYW5uZWQg
dG8gY29uZnJvbnQgVHJ1bXAgb3ZlciBnbG9iYWwgd2FybWluZy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.