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Progress reducing U.S. uninsured rate comes to a halt

By Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: May 16, 2017 - 12:01 PM
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FILE - In this Oct. 24, 2016 file photo, the HealthCare.gov 2017 web site home page is seen on a laptop in Washington. After five consecutive years of coverage gains, progress reducing the number of uninsured Americans stalled in 2016, according to a government report that highlights the stakes as Republicans try to roll back Barack Obamas law. The Centers for Disease Control and Prevention estimated that 28.6 million people were uninsured last year, unchanged from 2015. The uninsured rate was 9 percent, not a significant change from 9.1 percent in 2015. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)


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