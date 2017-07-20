Publicly assailed by Trump, Sessions says he’s staying on

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCBKZWZmIFNlc3Npb25zLCBwdWJsaWNseSBz
a2V3ZXJlZCBieSBoaXMgYm9zcyBmb3Igc3RlcHBpbmcgY2xlYXIgb2YgdGhlIFJ1c3NpYS1UcnVt
cCBpbnZlc3RpZ2F0aW9ucywgZGVjbGFyZWQgVGh1cnNkYXkgaGUgc3RpbGwgbG92ZXMgaGlzIGpv
YiBhbmQgcGxhbnMgdG8gc3RheSBvbi4gWWV0IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGFpcmluZyBv
ZiBoaXMgbG9uZy1zaW1tZXJpbmcgZnJ1c3RyYXRpb25zIHdpdGggU2Vzc2lvbnMgcmFpc2VkIHNp
Z25pZmljYW50IG5ldyBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgdGhlIGZ1dHVyZSBvZiB0aGUgbmF0aW9uJiM4
MjE3O3MgdG9wIHByb3NlY3V0b3IuPC9wPjxwPlRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSB3YXMgcXVpY2sgdG8g
aW5zaXN0IHRoYXQgdGhlIHByZXNpZGVudCAmIzgyMjA7aGFzIGNvbmZpZGVuY2UmIzgyMjE7IGlu
IFNlc3Npb25zLiBIb3dldmVyLCB0aGUgZXBpc29kZSB1bmRlcnNjb3JlZCBob3cgdGhlIGF0dG9y
bmV5IGdlbmVyYWwmIzgyMTc7cyBjcmltZS1maWdodGluZyBhZ2VuZGEgaXMgYmVpbmcgb3ZlcnNo
YWRvd2VkIGJ5IGhpcyBmcmFjdHVyZWQgcmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggVHJ1bXAgYW5kIHRoZSBj
b250aW51aW5nIGludmVzdGlnYXRpb25zIGludG8gYWxsZWdhdGlvbnMgb2YgUnVzc2lhbiB0aWVz
IHRvIHRoZSBSZXB1YmxpY2FuIGNhbmRpZGF0ZSYjODIxNztzIHByZXNpZGVudGlhbCBjYW1wYWln
bi48L3A+PHA+VGhlIGNoYWxsZW5nZXMgZm9yIFNlc3Npb25zIHdlcmUgbGFpZCBiYXJlIFRodXJz
ZGF5IHdoZW4gdGhlIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwsIGF0IGEgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IG5l
d3MgY29uZmVyZW5jZSB0byBhbm5vdW5jZSB0aGUgdGFrZWRvd24gb2YgYSBtYW1tb3RoIGludGVy
bmV0IGRydWcgbWFya2V0cGxhY2UsIGZhY2VkIHplcm8gcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IHRoYXQgY2Fz
ZSBhbmQgd2FzIGluc3RlYWQgZ3JpbGxlZCBvbiBoaXMgcmVhY3Rpb24gdG8gYmVpbmcgZXhjb3Jp
YXRlZCBieSBUcnVtcCBpbiBhIE5ldyBZb3JrIFRpbWVzIGludGVydmlldyBhIGRheSBlYXJsaWVy
LiBUaGUgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlIG9uIHRoZSBkcnVnIGNhc2Ugd2FzIHF1aWNrbHkgZW5kZWQg
b25jZSBpdCB3YXMgY2xlYXIgcmVwb3J0ZXJzIHdvdWxkIG9ubHkgYXNrIGFib3V0IHRoZSBpbnRl
cnZpZXcuPC9wPjxwPlNlc3Npb25zIGRpZCBub3QgZGlyZWN0bHkgYWRkcmVzcyBoaXMgcmVsYXRp
b25zaGlwIHRvIFRydW1wIGV4Y2VwdCB0byBzYXkgaGUgd2FzIHN0aWxsIGNhcnJ5aW5nIG91dCB0
aGUgYWdlbmRhIG9mIHRoZSBwcmVzaWRlbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGhhdmUgdGhlIGhvbm9y
IG9mIHNlcnZpbmcgYXMgYXR0b3JuZXkgZ2VuZXJhbC4gSXQmIzgyMTc7cyBzb21ldGhpbmcgdGhh
dCBnb2VzIGJleW9uZCBhbnkgdGhvdWdodCBJIHdvdWxkIGhhdmUgZXZlciBoYWQgZm9yIG15c2Vs
ZiwmIzgyMjE7IFNlc3Npb25zIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBsb3ZlIHRoaXMgam9iLCB3ZSBsb3Zl
IHRoaXMgZGVwYXJ0bWVudCBhbmQgSSBwbGFuIHRvIGNvbnRpbnVlIHRvIGRvIHNvIGFzIGxvbmcg
YXMgdGhhdCBpcyBhcHByb3ByaWF0ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFza2VkIGhvdyBoZSBjb3VsZCBl
ZmZlY3RpdmVseSBzZXJ2ZSBpZiBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBUcnVtcCYjODIxNztzIGNv
bmZpZGVuY2UsIGhlIHJlc3BvbmRlZCwgJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIHNlcnZpbmcgcmlnaHQg
bm93LiBUaGUgd29yayB3ZSYjODIxNztyZSBkb2luZyB0b2RheSBpcyB0aGUga2luZCBvZiB3b3Jr
IHdlIGludGVuZCB0byBjb250aW51ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFza2VkIGF0IHRoZSBXaGl0ZSBI
b3VzZSBhYm91dCBUcnVtcCYjODIxNztzIGZlZWxpbmdzIG9uIFNlc3Npb25zLCBzcG9rZXN3b21h
biBTYXJhaCBIdWNrYWJlZSBTYW5kZXJzIHNhaWQsICYjODIyMDtDbGVhcmx5LCBoZSBoYXMgY29u
ZmlkZW5jZSBpbiBoaW0gb3IgaGUgd291bGQgbm90IGJlIHRoZSBhdHRvcm5leSBnZW5lcmFsLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+SXQgYWxsIGZvbGxvd2VkIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgc3RhdGVtZW50cyB0byB0
aGUgVGltZXMgdGhhdCBoZSBuZXZlciB3b3VsZCBoYXZlIHRhcHBlZCB0aGUgZm9ybWVyIEFsYWJh
bWEgc2VuYXRvciBmb3IgdGhlIGpvYiBoYWQgaGUga25vd24gYSByZWN1c2FsIHdhcyBjb21pbmcu
IFNlc3Npb25zIHRvb2sgaGltc2VsZiBvZmYgdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudC1sZWQgY2Fz
ZSBpbiBNYXJjaCBmb2xsb3dpbmcgcmV2ZWxhdGlvbnMgaGUmIzgyMTc7ZCBmYWlsZWQgdG8gZGlz
Y2xvc2UgaGlzIG93biBtZWV0aW5ncyB3aXRoIHRoZSBSdXNzaWFuIGFtYmFzc2Fkb3IgdG8gdGhl
IFUuUy4gVGhhdCBwbGFjZWQgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24gd2l0aCBoaXMgZGVwdXR5LCBSb2Qg
Um9zZW5zdGVpbiwgd2hvIGluIE1heSBhcHBvaW50ZWQgZm9ybWVyIEZCSSBEaXJlY3RvciBSb2Jl
cnQgTXVlbGxlciB0byBzZXJ2ZSBhcyBzcGVjaWFsIGNvdW5zZWwuPC9wPjxwPlNldmVyYWwgcGVv
cGxlIGNsb3NlIHRvIFRydW1wICYjODIxMjsgaW5jbHVkaW5nIGhpcyBlbGRlc3Qgc29uLCBEb25h
bGQgVHJ1bXAgSnIuLCB3aG8gaGFzIGFsc28gYmVlbiBlbnNuYXJlZCBpbiB0aGUgUnVzc2lhIHBy
b2JlICYjODIxMjsgaGF2ZSB0b2xkIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgdGhhdCB0aGV5LCB0b28sIGJlbGll
dmUgU2Vzc2lvbnMmIzgyMTc7IGRlY2lzaW9uIHRvIHJlY3VzZSBoaW1zZWxmIHdhcyBhIG1pc3Rh
a2UsIGFjY29yZGluZyB0byB0aHJlZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBhbmQgb3V0c2lkZSBhZHZpc2VycyB3
aG8gc3Bva2Ugb24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eSB0byBkaXNjdXNzIHByaXZhdGUgY29u
dmVyc2F0aW9ucy48L3A+PHA+SW4gdGhlIHNhbWUgV2VkbmVzZGF5IGludGVydmlldywgVHJ1bXAg
bGFzaGVkIG91dCBhdCBNdWVsbGVyLCBSb3NlbnN0ZWluLCBKYW1lcyBDb21leSwgdGhlIEZCSSBk
aXJlY3RvciBUcnVtcCBmaXJlZCwgYW5kIGFjdGluZyBGQkkgRGlyZWN0b3IgQW5kcmV3IE1jQ2Fi
ZSwgd2hvIHJlcGxhY2VkIENvbWV5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SmVmZiBTZXNzaW9ucyB0YWtlcyB0
aGUgam9iLCBnZXRzIGludG8gdGhlIGpvYiwgcmVjdXNlcyBoaW1zZWxmLCB3aGljaCBmcmFua2x5
IEkgdGhpbmsgaXMgdmVyeSB1bmZhaXIgdG8gdGhlIHByZXNpZGVudCwmIzgyMjE7IFRydW1wIHRv
bGQgdGhlIG5ld3NwYXBlci4gJiM4MjIwO0hvdyBkbyB5b3UgdGFrZSBhIGpvYiBhbmQgdGhlbiBy
ZWN1c2UgeW91cnNlbGY/IElmIGhlIHdvdWxkIGhhdmUgcmVjdXNlZCBoaW1zZWxmIGJlZm9yZSB0
aGUgam9iLCBJIHdvdWxkIGhhdmUgc2FpZCwgJiM4MjE2O1RoYW5rcywgSmVmZiwgYnV0IEkmIzgy
MTc7bSBub3QgZ29pbmcgdG8gdGFrZSB5b3UuJiM4MjE3OyBJdCYjODIxNztzIGV4dHJlbWVseSB1
bmZhaXIgJiM4MjEyOyBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIGEgbWlsZCB3b3JkICYjODIxMjsgdG8gdGhl
IHByZXNpZGVudC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.