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Putin dismisses U.S. claims about Trump, Russia and elections

By Hope Yen  and Julie Pace
Associated Press

Published: June 4, 2017 - 03:53 PM
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In this May 3 photo, then-FBI Director James Comey testifies on Capitol Hill in Washington. Comey, ousted last month amid a federal investigation into connections between Russia and the Trump campaign, is set to testify before Congress next week in a highly anticipated hearing that could shed new light on his private conversations with the president in the weeks before the firing. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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