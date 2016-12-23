Putin praises Trump’s judgment, rejects hacking claims

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0VTVCBQQUxNIEJFQUNILCBGbGEuOiBBZnRlciBtb250aHMgb2YgcHJvbWlzaW5nIHRvIGVu
Z2FnZSBtb3JlIHdpdGggUnVzc2lhLCBQcmVzaWRlbnQtZWxlY3QgRG9uYWxkIFRydW1wIHZvd2Vk
IHRvIGVuaGFuY2UgQW1lcmljYSYjODIxNztzIG51Y2xlYXIgY2FwYWJpbGl0aWVzLCBhZG1vbmlz
aGluZyBSdXNzaWFuIFByZXNpZGVudCBWbGFkaW1pciBQdXRpbiBvbiBGcmlkYXkgdGhhdCBoZSBo
b3BlcyBib3RoIGdsb2JhbCBwb3dlcnMgY2FuIHJlc3RvcmUgY29sbGFib3JhdGlvbiBzbyB0aGF0
ICYjODIyMDt3ZSBkbyBub3QgaGF2ZSB0byB0cmF2ZWwgYW4gYWx0ZXJuYXRlIHBhdGguJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UcnVtcCBwYXNzZWQgYWxvbmcgYSAmIzgyMjA7dmVyeSBuaWNlIGxldHRlciYjODIy
MTsgdGhhdCBoaXMgdHJhbnNpdGlvbiB0ZWFtIHNhaWQgd2FzIHNlbnQgdG8gaGltIGJ5IFB1dGlu
IHVyZ2luZyBUcnVtcCB0byBhY3QgJiM4MjIwO2luIGEgY29uc3RydWN0aXZlIGFuZCBwcmFnbWF0
aWMgbWFubmVyJiM4MjIxOyB0byAmIzgyMjA7cmVzdG9yZSB0aGUgZnJhbWV3b3JrIG9mIGJpbGF0
ZXJhbCBjb29wZXJhdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBsZXR0ZXIsIGRhdGVkIERlYy4gMTUs
IGFsc28gbm90ZXMgdGhhdCBzZXJpb3VzIGdsb2JhbCBhbmQgcmVnaW9uYWwgY2hhbGxlbmdlcyAm
IzgyMjA7c2hvdyB0aGF0IHRoZSByZWxhdGlvbnMgYmV0d2VlbiBSdXNzaWEgYW5kIHRoZSBVLlMu
IHJlbWFpbiBhbiBpbXBvcnRhbnQgZmFjdG9yIGluIGVuc3VyaW5nIHN0YWJpbGl0eSBhbmQgc2Vj
dXJpdHkgaW4gdGhlIG1vZGVybiB3b3JsZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkluIHJlc3BvbnNlLCBUcnVt
cCBzYWlkIHRoYXQgUHV0aW4mIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7dGhvdWdodHMgYXJlIHNvIGNvcnJlY3Qs
JiM4MjIxOyBhbmQgdGhhdCBoZSBob3BlcyAmIzgyMjA7Ym90aCBzaWRlcyBhcmUgYWJsZSB0byBs
aXZlIHVwIHRvIHRoZXNlIHRob3VnaHRzLCBhbmQgd2UgZG8gbm90IGhhdmUgdG8gdHJhdmVsIGFu
IGFsdGVybmF0ZSBwYXRoLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UHV0aW4gc3Bva2VzbWFuICYjMTczO0RtaXRy
eSBQZXNrb3YgY29uZmlybWVkIHRoYXQgUHV0aW4gc2VudCB0aGUgbGV0dGVyLCAmIzgyMjA7dm9p
Y2luZyBob3BlIGZvciBhbiBpbXByb3ZlbWVudCBvZiBiaWxhdGVyYWwgdGllcywmIzgyMjE7IGFj
Y29yZGluZyB0byB0aGUgSW50ZXJmYXggbmV3cyBhZ2VuY3kuIFRydW1wJiM4MjE3O3MgdHJhbnNp
dGlvbiB0ZWFtIGRlc2NyaWJlZCB0aGUgdGV4dCBhcyBhbiB1bm9mZmljaWFsIHRyYW5zbGF0aW9u
LjwvcD48cD5UaGUgZXhjaGFuZ2UgY29tZXMgb24gdGhlIGhlZWxzIG9mIGNvbW1lbnRzIGJ5IFRy
dW1wIGFuZCBQdXRpbiBhbGlrZSBhYm91dCB0aGUgbmVlZCB0byBzdHJlbmd0aGVuIHRoZWlyIGNv
dW50cmllcyYjODIxNzsgbnVjbGVhciBhcnNlbmFscy4gVHJ1bXAgcmVvcGVuZWQgdGhlIGRlYmF0
ZSBvdmVyIG51Y2xlYXIgcHJvbGlmZXJhdGlvbiBUaHVyc2RheSwgZGVjbGFyaW5nIG9uIFR3aXR0
ZXIgdGhhdCB0aGUgVS5TLiBzaG91bGQgJiM4MjIwO2dyZWF0bHkgc3RyZW5ndGhlbiBhbmQgZXhw
YW5kIGl0cyBudWNsZWFyIGNhcGFiaWxpdHkmIzgyMjE7IHVudGlsIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSB3
b3JsZCAmIzgyMjA7Y29tZXMgdG8gaXRzIHNlbnNlcyYjODIyMTsgcmVnYXJkaW5nIG51Y2xlYXIg
d2VhcG9ucy4gVGhvc2UgY29tbWVudHMgZWNob2VkIGFuIGVhcmxpZXIgc3RhdGVtZW50IGJ5IFB1
dGluLCB3aG8gc2FpZCBlYXJsaWVyIFRodXJzZGF5IHRoYXQgc3RyZW5ndGhlbmluZyBoaXMgY291
bnRyeSYjODIxNztzIG51Y2xlYXIgY2FwYWJpbGl0aWVzIHNob3VsZCBiZSBhIGNoaWVmIG1pbGl0
YXJ5IG9iamVjdGl2ZSBpbiB0aGUgY29taW5nIHllYXIuPC9wPjxwPkJ1dCBQdXRpbiBkb3ducGxh
eWVkIHRoZSBzaWduaWZpY2FuY2Ugb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjb21tZW50cyBhdCBhIG1hcmF0
aG9uIGVuZC1vZi15ZWFyIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBGcmlkYXkuIFB1dGluIHNhaWQgaGUgc2Vl
cyAmIzgyMjA7bm90aGluZyB1bnVzdWFsJiM4MjIxOyBpbiBUcnVtcCYjODIxNztzIHBsZWRnZSB0
byBzdHJlbmd0aGVuIHRoZSBVLlMuIG51Y2xlYXIgZm9yY2VzLCBzYXlpbmcgdGhlIHN0YXRlbWVu
dCBpcyBpbiBsaW5lIHdpdGggdGhlIHByZXNpZGVudC1lbGVjdCYjODIxNztzIGNhbXBhaWduIHBy
b21pc2VzLjwvcD48cD5JbiBoaXMgcmVtYXJrcywgdGhlIFJ1c3NpYW4gbGVhZGVyIGNsYWltZWQg
dGhhdCBoaXMgY291bnRyeSYjODIxNztzIG1pbGl0YXJ5IGlzIHN0cm9uZ2VyIHRoYW4gdGhhdCBv
ZiBhbnkgcG90ZW50aWFsIGFnZ3Jlc3NvciwgYnV0IGFja25vd2xlZGdlZCB0aGF0IHRoZSBVLlMu
IG1pbGl0YXJ5IGlzIGJpZ2dlci4gSGUgYWxzbyBjYXN0IHRoZSBtb2Rlcm5pemF0aW9uIG9mIFJ1
c3NpYSYjODIxNztzIG51Y2xlYXIgYXJzZW5hbHMgYXMgYSBuZWNlc3NhcnkgcmVzcG9uc2UgdG8g
dGhlIFUuUy4gbWlzc2lsZSBkZWZlbnNlICYjMTczO3N5c3RlbS48L3A+PHA+VHJ1bXAgZXh0b2xs
ZWQgUHV0aW4mIzgyMTc7cyBsZWFkZXJzaGlwIGR1cmluZyB0aGUgY2FtcGFpZ24gYW5kIGNhbGxl
ZCBmb3IgYSB0ZW1wZXJlZCBhcHByb2FjaCB0byBVLlMuLVJ1c3NpYSByZWxhdGlvbnMuIEFuZCB3
aGlsZSBQdXRpbiBoYWQgZGVzY3JpYmVkIFRydW1wIGluIGZhdm9yYWJsZSB0ZXJtcyBkdXJpbmcg
dGhlIGNhbXBhaWduLCBvYnNlcnZlcnMgc2F5IFJ1c3NpYSYjODIxNztzIGludGVyZXN0IGlzIGNl
bnRlcmVkIGFyb3VuZCB3aW5uaW5nIHJlbGllZiBmcm9tIGNyaXBwbGluZyBzYW5jdGlvbnMgaW1w
bGVtZW50ZWQgdW5kZXIgdGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGFuZCBib2xzdGVyaW5nIFJ1
c3NpYSBhcyB0aGUgcG9saXRpY2FsIGFuZCBlY29ub21pYyBlcXVpdmFsZW50IG9mIHRoZSBVbml0
ZWQgU3RhdGVzLjwvcD48cD5UZW5zaW9ucyBoYXZlIGJlZW4gbW91bnRpbmcgYmV0d2VlbiB0aGUg
VS5TLiBhbmQgUnVzc2lhIGluIHJlY2VudCBtb250aHMgb3ZlciBhY2N1c2F0aW9ucyBieSB0aGUg
T2JhbWEgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gdGhhdCB0aGUgUnVzc2lhbiBnb3Zlcm5tZW50IGhhY2tlZCB0
aGUgZW1haWxzIG9mIFUuUy4gY2l0aXplbnMgYW5kIGluc3RpdHV0aW9ucywgaW5jbHVkaW5nIHBv
bGl0aWNhbCBvcmdhbml6YXRpb25zLCBhbmQgaGFuZGVkIHRoZW0gb3ZlciB0byBEQ0xlYWtzLmNv
bSBhbmQgV2lraUxlYWtzIGZvciBkaXN0cmlidXRpb24uIFRoZSBGQkkgc2FpZCB0aGlzIG1vbnRo
IHRoYXQgaXQgc3VwcG9ydHMgdGhlIENJQSYjODIxNztzIGNvbmNsdXNpb24gdGhhdCBSdXNzaWEg
aW50ZXJmZXJlZCBpbiB0aGUgcHJlc2lkZW50aWFsIGVsZWN0aW9uLjwvcD48cD5UcnVtcCBoYXMg
cmVwZWF0ZWRseSBkaXNtaXNzZWQgY2xhaW1zIHRoYXQgUnVzc2lhIHNvdWdodCB0byB1c2hlciBp
biBoaXMgdmljdG9yeSwgYnV0IGhpcyByZW1hcmtzIGluZGljYXRlIHRoYXQgUnVzc2lhIG1heSBu
b3QgYmUgYW4gZXhjZXB0aW9uIHRvIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgdm93IHRvIGFzc2VydCBBbWVyaWNh
biBpbmZsdWVuY2UgdGhyb3VnaCAmIzgyMjA7dW5xdWVzdGlvbmVkIG1pbGl0YXJ5IHN0cmVuZ3Ro
LiYjODIyMTsgPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.