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Questions and answers about perjury, Sessions’ statements

By Sadie Gurman
Associated Press

Published: March 2, 2017 - 03:51 PM
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FILE - In this Jan. 10, 2017 file photo, then-Attorney General-designate, Sen. Jeff Sessions, R-Ala., testifies on Capitol Hill in Washington at his confirmation hearing before the Senate Judiciary Committee. Sessions twice spoke with the Russian envoy to the U.S. during the 2016 presidential campaign, a fact that seemingly contradicts sworn statements he made to Congress during his confirmation hearings. The revelation prompted calls for Sessions to resign or recuse himself from a probe into Trump campaign contacts with Russia. Some Democrats asked for an investigation into whether the nations top law enforcement official committed perjury. (AP Photo/Alex Brandon, File)

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