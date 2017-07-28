Reince Priebus takes his turn on the Trump administration hot seat

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogV2hpdGUgSG91c2UgQ2hpZWYgb2YgU3RhZmYgUmVpbmNlIFByaWVidXMg
bWF5IGhhdmUgbGl0dGxlIGxlZnQgb2YgaGlzIGpvYiBidXQgaGlzIHRpdGxlLjwvcD48cD5JbiB0
aGUgc3dpcmwgb2YgU2hha2VzcGVhcmVhbiBpbnRyaWd1ZSB0aGF0IHN1cnJvdW5kcyBEb25hbGQg
VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBXaGl0ZSBIb3VzZSwgUHJpZWJ1cyYjODIxNzsgZm9ydHVuZXMgaGF2ZSBs
b25nIGJlZW4gYSBzb3VyY2Ugb2Ygc3BlY3VsYXRpb24sIGdpdmVuIGhpcyBsaW1pdGVkIHJvbGUs
IGNvbG9yZnVsIGJhbmQgb2Ygcml2YWxzIGFuZCB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgcHVibGlj
IHNsaWdodHMuIFRob3NlIHF1ZXN0aW9ucyBzaGFycGx5IGVzY2FsYXRlZCB0aGlzIHdlZWsgd2l0
aCB0aGUgYXJyaXZhbCBvZiBUcnVtcCYjODIxNztzIG5ldyBjb21tdW5pY2F0aW9ucyBkaXJlY3Rv
ciwgd2hvIHdhcyBoaXJlZCBvdmVyIFByaWVidXMmIzgyMTc7IG9iamVjdGlvbnMgYW5kIHJlcG9y
dHMgZGlyZWN0bHkgdG8gdGhlIHByZXNpZGVudC48L3A+PHA+UHJpZWJ1cyYjODIxNzsgYWxyZWFk
eSB0ZW5zZSByZWxhdGlvbnNoaXAgd2l0aCBBbnRob255IFNjYXJhbXVjY2kgdG9vayBhIGRhcmtl
ciB0dXJuIG92ZXIgdGhlIHBhc3QgMjQgaG91cnMgd2hlbiB0aGUgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgY2hp
ZWYgc3VnZ2VzdGVkIGluIGEgbGF0ZS1uaWdodCB0d2VldCB0aGF0IFByaWVidXMgd2FzIG9uZSBv
ZiB0aGUgJiM4MjIwO2xlYWtlcnMmIzgyMjE7IHRoYXQgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBo
YXMgcmFpbGVkIGFnYWluc3QuIFRoZSBOZXcgWW9ya2VyIHB1Ymxpc2hlZCBhbiBwcm9mYW5pdHkt
bGFjZWQgaW50ZXJ2aWV3IFRodXJzZGF5IGluIHdoaWNoIFNjYXJhbXVjY2kgY2FsbGVkIFByaWVi
dXMgYSAmIzgyMjA7cGFyYW5vaWQgc2NoaXpvcGhyZW5pYy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRydW1wIHRv
bGQgVGhlIFdhbGwgU3RyZWV0IEpvdXJuYWwgaW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IFR1ZXNkYXkgdGhhdCBu
byBzdGFmZiBzaGFrZS11cCB3YXMgaW1taW5lbnQuIEJ1dCBoZSBoYXMgcHJpdmF0ZWx5IGZsb2F0
ZWQgcG90ZW50aWFsIHJlcGxhY2VtZW50cyBmb3IgUHJpZWJ1cywgaW5jbHVkaW5nIEhvbWVsYW5k
IFNlY3VyaXR5IFNlY3JldGFyeSBKb2huIEtlbGx5LCBkZXB1dHkgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkg
YWR2aXNlciBEaW5hIFBvd2VsbCwgY2hpZWYgZWNvbm9taWMgYWR2aXNlciBHYXJ5IENvaG4gYW5k
IGZvcm1lciBjYW1wYWlnbiBhZHZpc2VyIERhdmlkIFVyYmFuLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhyZWUg
cGVvcGxlIHdobyYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGluIGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIHRoZSBwcmVzaWRl
bnQgYW5kIHNlbmlvciBzdGFmZmVycyByZWNlbnRseS4gVGhleSB3ZXJlbiYjODIxNzt0IGF1dGhv
cml6ZWQgdG8gZGlzY3VzcyBwcml2YXRlIGNvbnZlcnNhdGlvbnMgYW5kIHNwb2tlIG9uIGNvbmRp
dGlvbiBvZiBhbm9ueW1pdHkuPC9wPjxwPlRoZSBwcmVzaWRlbnQgb2Z0ZW4gdGhyb3dzIG91dCBu
YW1lcyBjYXN1YWxseSBpbiBjb252ZXJzYXRpb24gdGhhdCBlbmQgdXAgZ29pbmcgbm93aGVyZSwg
YW5kIHRoZXJlIGlzIG5vIGluZGljYXRpb24gdGhhdCBhbnlvbmUgaGFzIGJlZW4gYXBwcm9hY2hl
ZCBhYm91dCB0aGUgam9iLjwvcD48cD5CdXQgUHJpZWJ1cyYjODIxNzsgcG93ZXIgJiM4MjEyOyB3
aGljaCBoYXMgYmVlbiBsaW1pdGVkIGNvbXBhcmVkIHdpdGggcGFzdCBwZW9wbGUgd2l0aCB0aGF0
IHRpdGxlICYjODIxMjsgaGFzIGR3aW5kbGVkLiBTY2FyYW11Y2NpIGlzIHRoZSBsYXRlc3QgdG9w
IGFpZGUgdG8gYmUgZ3JhbnRlZCBhIGRpcmVjdCBsaW5lIHRvIFRydW1wLCBhbmQgaXQgaGFzIGJl
Y29tZSBpbmNyZWFzaW5nbHkgdW5jbGVhciB3aG8gYWN0dWFsbHkgcmVwb3J0cyB0byBQcmllYnVz
LiBUaGUgV2hpdGUgSG91c2UgZGlkIG5vdCByZXNwb25kIHRvIHJlcXVlc3RzIGZvciBhbiBvcmdh
bml6YXRpb25hbCBjaGFydC48L3A+PHA+UHJpZWJ1cyBoYXMgZ3Jvd24gaW5jcmVhc2luZ2x5IGlz
b2xhdGVkIGluIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSwgYXMgcGFzdCBSZXB1YmxpY2FuIE5hdGlvbmFsIENv
bW1pdHRlZSBjb2xsZWFndWVzIGFuZCBvdGhlciBhbGxpZXMgaGF2ZSBsZWZ0IG9yIGJlZW4gcHVz
aGVkIG91dCBvZiB0aGUgV2VzdCBXaW5nLiBUaG9zZSB3aG8gaGF2ZSBkZXBhcnRlZCBpbmNsdWRl
IGZvcm1lciBkZXB1dHkgY2hpZWYgb2Ygc3RhZmYgS2F0aWUgV2Fsc2gsIG91dGdvaW5nIHByZXNz
IHNlY3JldGFyeSBTZWFuIFNwaWNlciBhbmQgcHJlc3MgYWlkZSBNaWNoYWVsIFNob3J0LjwvcD48
cD5UaGUgY2hpZWYgb2Ygc3RhZmYgbWFkZSBhbiBhcHBlYXJhbmNlIFRodXJzZGF5IGF0IGFuIEVh
c3QgUm9vbSBldmVudCB3aGVyZSBUcnVtcCBob25vcmVkIGZpcnN0IHJlc3BvbmRlcnMsIGFjdGlu
ZyBhcyBpZiBub3RoaW5nIHdhcyBhbWlzcywgYnV0IHdhcyBzaWxlbnQgb24gdGhlIHN1YmplY3Qg
b2YgaGlzIGZ1dHVyZS48L3A+PHA+QXNrZWQgaWYgVHJ1bXAgaGFkIGNvbmZpZGVuY2UgaW4gaGlz
IGNoaWVmIG9mIHN0YWZmLCBzcG9rZXN3b21hbiBTYXJhaCBIdWNrYWJlZSBTYW5kZXJzIGRpZCBu
b3QgYW5zd2VyIGRpcmVjdGx5LCBzYXlpbmc6ICYjODIyMDtJIHRoaW5rIEkmIzgyMTc7dmUgYWRk
cmVzc2VkIHRoaXMgcXVlc3Rpb24gd2hlbiBpdCBjb21lcyB0byBzdGFmZmluZyBhbmQgcGVyc29u
bmVsIG1hbnkgdGltZXMsIHRoYXQgaWYgdGhlIHByZXNpZGVudCBkb2VzbiYjODIxNzt0LCB0aGVu
IGhlJiM4MjE3O2xsIG1ha2UgdGhhdCBkZWNpc2lvbi4gV2UgYWxsIHNlcnZlIGF0IHRoZSBwbGVh
c3VyZSBvZiB0aGUgcHJlc2lkZW50IGFuZCBpZiBoZSBnZXRzIHRvIGEgcGxhY2Ugd2hlcmUgdGhh
dCBpc24mIzgyMTc7dCB0aGUgY2FzZSwgaGUmIzgyMTc7bGwgbGV0IHlvdSBrbm93LiYjODIyMTs8
L3A+PHA+UHJpZWJ1cyBkaWQgbm90IHJlc3BvbmQgdG8gcmVwZWF0ZWQgcmVxdWVzdHMgZm9yIGNv
bW1lbnQuPC9wPjxwPk9uLXRoZS1qb2IgaHVtaWxpYXRpb24gaXMgb2Z0ZW4gcGFydCBvZiB0aGUg
ZGVhbCBpbiBUcnVtcCYjODIxNztzIFdoaXRlIEhvdXNlLCBhcyBQcmllYnVzIHdlbGwga25vd3Mu
IEF0IGEgbWVldGluZyBvZiBhdXRvIGNvbXBhbnkgQ0VPcyBpbiBNaWNoaWdhbiBpbiBNYXJjaCwg
VHJ1bXAgcHJhaXNlZCB0aGUgZXhlY3V0aXZlcyBhbmQgdGhlbiBzYWlkLCAmIzgyMjA7QW5kIHRo
ZW4gSSBsb29rIGF0IFJlaW5jZSwmIzgyMjE7IGRyYXdpbmcgc2NhdHRlcmVkIGxhdWdocyB3aXRo
IGEgdG9uZSB0aGF0IHN1Z2dlc3RlZCBQcmllYnVzIHdhcyBhIGxlc3MgaW1wcmVzc2l2ZSBwcmVz
ZW5jZS4gVHJ1bXAgcXVpY2tseSBhZGRlZCB0aGF0IFByaWVidXMgaGFzICYjODIyMDtkb25lIGEg
Z3JlYXQgam9iLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJ1bXAgc3RydWN0dXJlZCB0aGUgV2hpdGUgSG91c2Ug
aW4gYSB3YXkgdGhhdCB1bmRlcm1pbmVkIFByaWVidXMmIzgyMTc7IGF1dGhvcml0eSBmcm9tIERh
eSBPbmUuIEluIGEgaGlnaGx5IHVudXN1YWwgYXJyYW5nZW1lbnQsIGhlIHNhaWQgUHJpZWJ1cyBh
bmQgY2hpZWYgc3RyYXRlZ2lzdCBTdGV2ZSBCYW5ub24gd291bGQgc2VydmUgYXMgJiM4MjIwO2Vx
dWFsIHBhcnRuZXJzJiM4MjIxOyBpbiBpbXBsZW1lbnRpbmcgaGlzIGFnZW5kYS48L3A+PHA+SW4g
YSB0eXBpY2FsIFdoaXRlIEhvdXNlLCBtb3N0IHN0YWZmZXJzLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIGNvbW11
bmljYXRpb25zIGRpcmVjdG9yLCByZXBvcnQgdG8gdGhlIGNoaWVmIG9mIHN0YWZmLiBCdXQgaW4g
VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBXaGl0ZSBIb3VzZSwgYSBsb25nIGxpc3Qgb2YgdG9wIGFkdmlzZXJzIGJ5
cGFzc2VzIHRoZSBtaWRkbGUgbWFuLiBTY2FyYW11Y2NpLCBzb2NpYWwgbWVkaWEgZGlyZWN0b3Ig
RGFuIFNjYXZpbm8gYW5kIGNvdW5zZWxvciBLZWxseWFubmUgQ29ud2F5IGFsbCByZXBvcnQgZGly
ZWN0bHkgdG8gVHJ1bXAsIGFzIGRvIHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBkYXVnaHRlciBJdmFu
a2EgYW5kIHNvbi1pbi1sYXcgSmFyZWQgS3VzaG5lciwgYm90aCBzZW5pb3IgYWR2aXNlcnMuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIHBsYW4gb24gY29udGludWluZyB0byBzZXJ2ZSBhbmQgcmVwb3J0IGRpcmVj
dGx5IHRvIFByZXNpZGVudCAoYXQpcmVhbERvbmFsZFRydW1wIGF0IHRoZSAoYXQpV2hpdGVIb3Vz
ZSwgYXMgSSYjODIxNzt2ZSBkb25lIHNpbmNlICYjMTg5OzAvMjAxNywmIzgyMjE7IFNjYXZpbm8g
dHdlZXRlZCBvdmVyIHRoZSB3ZWVrZW5kLjwvcD48cD5UcnVtcCBoYXMgYWxzbyBtYWludGFpbmVk
IGEgbmVhciBvcGVuLWRvb3IgcG9saWN5LCB3aXRoIHRvcCBhaWRlcyBjYXN1YWxseSBwb2tpbmcg
dGhlaXIgaGVhZHMgaW4gaW4gY29uc3RhbnRseSB0byBzcGVhayB3aXRoIHRoZSBib3NzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7VGhleSYjODIxNzt2ZSBnb3QgYWxsIHRoZXNlIGNoaWVmcyBydW5uaW5nIGFib3V0
IHdpdGggb3Igd2l0aG91dCB0aGUgdGl0bGUgb2YgY2hpZWYsJiM4MjIxOyBzYWlkIFdpbGxpYW0g
RGFsZXksIHRoZSBzZWNvbmQgY2hpZWYgb2Ygc3RhZmYgZm9yIFByZXNpZGVudCBCYXJhY2sgT2Jh
bWEuIEhlIHNhaWQgdGhhdCB1bmRlciBPYmFtYSwgdGhlcmUgd2VyZSBoaWdoLXJhbmtpbmcgcGxh
eWVycyB3aXRoIGRpcmVjdCBhY2Nlc3MgdG8gdGhlIHByZXNpZGVudCwgYnV0IGhlIHdhcyBjbHVl
ZCBpbiBvbiBhbnkgcG9saWN5IG9yIGdvdmVybmluZyBjb252ZXJzYXRpb25zLCBub3Rpbmc6ICYj
ODIyMDtUaGVyZSB3YXMgYSBzZW5zZSB0aGF0IHBlb3BsZSB3ZXJlIHdvcmtpbmcgdG9nZXRoZXIu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5BcmkgRmxlaXNjaGVyLCB3aG8gc2VydmVkIGFzIHByZXNzIHNlY3JldGFy
eSB1bmRlciBHZW9yZ2UgVy4gQnVzaCwgc2FpZCB0aGVyZSBhcmUgbXVsdGlwbGUgd2F5cyB0byBl
ZmZlY3RpdmVseSBydW4gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlLiBHZW9yZ2UgSC5XLiBCdXNoIHJhbiBhIGhp
ZXJhcmNoaWNhbCBXZXN0IFdpbmcgd2l0aCBhIHBvd2VyZnVsIGNoaWVmIG9mIHN0YWZmIHdobyBj
b250cm9sbGVkIGFjY2VzcyB0byB0aGUgT3ZhbCBPZmZpY2UuIFdoZW4gaGlzIHNvbiBjYW1lIHRv
IG9mZmljZSwgaGUgY2hvc2UgYSBkaWZmZXJlbnQgbW9kZWwsIGNyZWF0aW5nIGEgc3lzdGVtIHVu
ZGVyIHdoaWNoIG51bWVyb3VzIHNlbmlvciBhaWRlcyB3ZXJlIGFibGUgdG8gd2FsayBpbnRvIHRo
ZSBPdmFsIE9mZmljZSBhbmQgc3BlYWsgdG8gdGhlIHByZXNpZGVudCwgZXZlbiBpZiwgb24gcGFw
ZXIsIHRoZXkgdGVjaG5pY2FsbHkgcmVwb3J0ZWQgdG8gc29tZW9uZSBlbHNlLjwvcD48cD5UaGUg
ZGlmZmVyZW5jZSBub3csIGhlIHNhaWQsIGlzIHRoYXQgVHJ1bXAgaGFzIGNyZWF0ZWQgYSBmYWN0
aW9uLWRyaXZlbiBXaGl0ZSBIb3VzZSwgbm90aW5nOiAmIzgyMjA7SSBqdXN0IHRoaW5rIGhlIGhh
cyB0b28gbWFueSBpbmRlcGVuZGVudCBwb3dlciBjZW50ZXJzIGFuZCBub3QgZW5vdWdoIHRlYW0g
cGxheWVycy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBsb25lIHZvaWNlIGNvbWluZyB0byBQcmllYnVzJiM4
MjE3OyBkZWZlbnNlIFRodXJzZGF5IHdhcyBIb3VzZSBTcGVha2VyIFBhdWwgUnlhbiwgd2hvIGNh
bGxlZCB0aGUgZmVsbG93IFdpc2NvbnNpbml0ZSBhICYjODIyMDtjbG9zZSBmcmllbmQmIzgyMjE7
IGFuZCBzYWlkLCAmIzgyMjA7SSB0aGluayBoZSYjODIxNztzIGRvaW5nIGEgZ3JlYXQgam9iIGFz
IGNoaWVmIG9mIHN0YWZmLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnV0IGZyb20gd2l0aGluIHRoZSBXaGl0ZSBI
b3VzZSB0aGVyZSB3YXMgbGVzcyB2b2NhbCBzdXBwb3J0LiBBc2tlZCBvbiBGb3ggQnVzaW5lc3Mg
TmV0d29yayB3aGV0aGVyIFByaWVidXMgaXMgaW4gdHJvdWJsZSwgQ29ud2F5IHJlcGxpZWQ6ICYj
ODIyMDtZb3UmIzgyMTc7ZCBoYXZlIHRvIGFzayB0aGUgcHJlc2lkZW50IHRoYXQuJiM4MjIxOzwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.