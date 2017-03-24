Republican dreams of repealing Obama’s health care plan collapse as Trump pulls vote on House bill

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCwgZWxlY3RlZCBvbiBhIHByb21p
c2UgdG8gdXNlIGhpcyBkZWFsLW1ha2luZyBwcm93ZXNzIHRvIGdldCBXYXNoaW5ndG9uIHdvcmtp
bmcsIGJsaW5rZWQgRnJpZGF5IGluIHRoZSBmYWNlIG9mIGRlZmVhdCwgYWJydXB0bHkgcHVsbGlu
ZyBhIEhvdXNlIHZvdGUgb24gYSBHT1AgaGVhbHRoIGNhcmUgb3ZlcmhhdWwgYW1pZCBjcnVtYmxp
bmcgUmVwdWJsaWNhbiBzdXBwb3J0LjwvcD48cD5UaGUgbW92ZSBjYW1lIGp1c3QgaG91cnMgYWZ0
ZXIgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGluc2lzdGVkIHRoZSB2b3RlIHdvdWxkIGdvIGZvcndhcmQgcmVn
YXJkbGVzcyBvZiB0aGUgb3V0Y29tZSwgYW5kIGZvbGxvd2VkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgZXh0cmFv
cmRpbmFyeSB1bHRpbWF0dW0gVGh1cnNkYXkgbmlnaHQsIHdoZW4gaGUgdG9sZCByZWJlbGxpb3Vz
IGxhd21ha2VycyB0aGF0IGlmIHRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IHZvdGUgZm9yIHRoZSBiaWxsLCBo
ZSB3b3VsZCBtb3ZlIG9uIHRvIG90aGVyIHByaW9yaXRpZXMuPC9wPjxwPlRvIGF2b2lkIGFuIGVt
YmFycmFzc2luZyB2b3RlLCBUcnVtcCBhc2tlZCBIb3VzZSBTcGVha2VyIFBhdWwgUnlhbiwgUi1X
aXMuLCB0byBhYmFuZG9uIHRoZSBlZmZvcnQuPC9wPjxwPlRoZSBjb2xsYXBzZSBvZiB0aGUgYmls
bCAmIzgyMTI7IGxlZ2lzbGF0aW9uIHRoYXQgbWFuYWdlZCB0byBkaXNwbGVhc2UgYm90aCBSZXB1
YmxpY2FuIGNvbnNlcnZhdGl2ZXMgYW5kIGNlbnRyaXN0cyAmIzgyMTI7IGRhc2hlZCB0aGUgcGFy
dHkmIzgyMTc7cyBpbW1lZGlhdGUgaG9wZXMgb2YgZnVsZmlsbGluZyBhIGxvbmd0aW1lIGNhbXBh
aWduIHByb21pc2UgdG8gcmVwZWFsIGFuZCByZXBsYWNlIFByZXNpZGVudCBCYXJhY2sgT2JhbWEm
IzgyMTc7cyBzaWduYXR1cmUgaGVhbHRoIGNhcmUgbGF3LCBhbHNvIGNhbGxlZCBPYmFtYWNhcmUu
PC9wPjxwPlRydW1wIG1hZGUgYSBoYXJkLCBsYXN0LW1pbnV0ZSBwdXNoIGZvciB0aGUgR09QIGJp
bGwuIEhpcyBzcG9rZXNtYW4gc2FpZCBGcmlkYXkgdGhhdCB0aGUgcHJlc2lkZW50ICYjODIyMDts
ZWZ0IGV2ZXJ5dGhpbmcgb24gdGhlIGZpZWxkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gYW4gT3ZhbCBPZmZp
Y2UgYXBwZWFyYW5jZSBhZnRlciB0aGUgdm90ZSB3YXMgcHVsbGVkLCBUcnVtcCBkZXNjcmliZWQg
aXQgYXMgYSAmIzgyMjA7dmVyeSBpbnRlcmVzdGluZyBleHBlcmllbmNlLiYjODIyMTsgSGUgcHJh
aXNlZCBoaXMgZmVsbG93IFJlcHVibGljYW5zIGFuZCBkZWZsZWN0ZWQgYmxhbWUgb24gRGVtb2Ny
YXRzICYjODIxMjsgd2hvIG9wcG9zZWQgdGhlIGJpbGwuIEhlIGFsc28gc2FpZCBoZSBoYWQgbGVh
cm5lZCBzb21ldGhpbmcgYWJvdXQgJiM4MjIwO2xveWFsdHksJiM4MjIxOyBhcHBhcmVudGx5IHJl
ZmVycmluZyB0byB0aGUgR09QIGRlZmVjdGlvbnMuPC9wPjxwPlRydW1wIHByZWRpY3RlZCB0aGUg
Y291bnRyeSB3b3VsZCBldmVudHVhbGx5IG5lZWQgdG8gcmV2aXNpdCB0aGUgaXNzdWUsIHNheWlu
ZywgJiM4MjIwO1dlIHdpbGwgZW5kIHVwIHdpdGggYSB0cnVseSBncmVhdCBoZWFsdGggY2FyZSBi
aWxsIGluIHRoZSBmdXR1cmUgYWZ0ZXIgdGhpcyBtZXNzIHRoYXQgaXMgT2JhbWEmIzE3MztjYXJl
IGV4cGxvZGVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Qm90aCBUcnVtcCBhbmQgUnlhbiwgaG93ZXZlciwgc2Fp
ZCB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBQYXJ0eSBoYWQgbm8gcGxhbiB0byByZXZpdmUgdGhlIHJlcGVhbC1h
bmQtcmVwbGFjZSBlZmZvcnQgYW55dGltZSBzb29uLCBzbyB0aGUgY3VycmVudCBoZWFsdGggY2Fy
ZSBsYXcgd2lsbCByZW1haW4gaW4gcGxhY2UuPC9wPjxwPlRoZSBkZWZlYXQgZXhwb3NlZCBUcnVt
cCYjODIxNztzIGxpbWl0cyBhcyBuZWdvdGlhdG9yIGluIGNoaWVmIGFuZCByYWlzZWQgZG91YnRz
IGFib3V0IGhpcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzIGFiaWxpdHkgdG8gYWNoaWV2ZSB0aGUg
cmVzdCBvZiBpdHMgY29uc2VydmF0aXZlIGFnZW5kYSwgaW5jbHVkaW5nIHRheCBjdXRzLCBkZXJl
Z3VsYXRpb24gYW5kIHRyYWRlIHJlZm9ybS48L3A+PHA+VGhlIGZhbGxvdXQgd2FzIGFsc28gYSBz
ZXRiYWNrIGZvciBSeWFuLiBDcml0aWNzIHNheSB0aGUgbGVnaXNsYXRpb24gd2FzIGNyYWZ0ZWQg
dG9vIHF1aWNrbHkgYW5kIHdpdGhvdXQgZW5vdWdoIGlucHV0IGZyb20gb3RoZXIgbGF3bWFrZXJz
IG9yIGNvbnN1bHRhdGlvbiB3aXRoIGluZHVzdHJ5IGFuZCBpbnRlcmVzdCBncm91cHMuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtIb3BlZnVsbHkgdGhlcmUgd2lsbCBiZSBhIGxlc3NvbiBsZWFybmVkIHRoYXQgbGV0
JiM4MjE3O3Mgd29yayB0b2dldGhlciB0byB3cml0ZSB0aGUgYmlsbCBpbnN0ZWFkIG9mIHdyaXRp
bmcgaXQgaW4gcHJpdmF0ZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgUmVwLiBMb3VpZSBHb2htZXJ0LCBSLVRleGFz
LjwvcD48cD5UaGUgZmFpbHVyZSB3aWxsIG9ubHkgY29tcGxpY2F0ZSB0aGUgb2RkLWNvdXBsZSBw
YXJ0bmVyc2hpcCBiZXR3ZWVuIFJ5YW4gYW5kIFRydW1wLiBUaGUgcHJlc2lkZW50IG1heSB0aGlu
ayB0d2ljZSBuZXh0IHRpbWUgYWJvdXQgcmVseWluZyBvbiB0aGUgc3BlYWtlciB0byBsZWFkIGxl
Z2lzbGF0aXZlIGNhbXBhaWducy4gVGhvdWdoIFRydW1wIHNpZ25hbGVkIGhpcyBjb250aW51ZWQg
c3VwcG9ydCBGcmlkYXkgZm9yIFJ5YW4gdG8gcmVtYWluIGluIGhpcyBwb3N0LCBhbmQgbWFueSBs
YXdtYWtlcnMgd2VyZSBzdGFuZGluZyBieSBoaXMgc2lkZSwgZmluZ2VyLXBvaW50aW5nIG92ZXIg
d2hhdCB3ZW50IHdyb25nIGlzIGJvdW5kIHRvIGxpbmdlci48L3A+PHA+UnlhbiBjb3VsZCBoYXZl
IGFmZm9yZGVkIHRvIGxvc2Ugbm8gbW9yZSB0aGFuIGFib3V0IDIxIFJlcHVibGljYW4gdm90ZXMg
dG8gcmVhY2ggdGhlIDIxNiBuZWVkZWQgZm9yIHBhc3NhZ2UuIERlZmVjdGlvbnMgd2VyZSBlc3Rp
bWF0ZWQgYXQgb25lIHBvaW50IHRvIGJlIDMwIG9yIG1vcmUuPC9wPjxwPlRoZSBjb25zZXJ2YXRp
dmUgSG91c2UgRnJlZWRvbSBDYXVjdXMgd2FudGVkIFRydW1wIGFuZCBSeWFuIHRvIGdvIGZ1cnRo
ZXIgYW5kIGZhc3RlciBpbiB1bndpbmRpbmcgQWZmb3JkYWJsZSBDYXJlIEFjdCBydWxlcyBhbmQg
dGF4ZXMuIENlbnRyaXN0IFJlcHVibGljYW5zIHdlcmUgd29ycmllZCB0aGUgR09QIHBsYW4gd291
bGQgbGVhdmUgdG9vIG1hbnkgQW1lcmljYW5zIHdpdGhvdXQgaGVhbHRoIGluc3VyYW5jZS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO01vdmluZyBmcm9tIGFuIG9wcG9zaXRpb24gcGFydHkgdG8gYSBnb3Zlcm5pbmcg
cGFydHkgY29tZXMgd2l0aCBncm93aW5nIHBhaW5zIGFuZCwgd2VsbCwgd2UmIzgyMTc7cmUgZmVl
bGluZyB0aG9zZSBncm93aW5nIHBhaW5zIHRvZGF5LCYjODIyMTsgUnlhbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7
V2UgY2FtZSB1cCBzaG9ydC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBHT1AgZGVmZWF0IG1hcmtlZCBhIHZp
Y3RvcnkgZm9yIGEgYnJvYWQgY29hbGl0aW9uIG9mIHBhdGllbnQgYWR2b2NhdGVzLCBwaHlzaWNp
YW4gZ3JvdXBzIGFuZCBob3NwaXRhbHMsIHdoaWNoIGhhZCBtb3VudGVkIGFuIGludGVuc2UgYW5k
IHN1c3RhaW5lZCBjYW1wYWlnbiB0byBoaWdobGlnaHQgdGhlIGRhbWFnZSB0aGV5IHNhaWQgdGhl
IGJpbGwgd291bGQgZG8gdG8gcGF0aWVudHMmIzgyMTc7IG1lZGljYWwgY2FyZS48L3A+PHA+Q29u
Z3Jlc3Npb25hbCBvZmZpY2VzIHJlcG9ydGVkIGEgaHVnZSBpbmZsdXggb2YgY2FsbHMgdXJnaW5n
IGEgJiM4MjIwO25vJiM4MjIxOyB2b3RlIG9uIHRoZSBiaWxsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBp
cyBhIGNsZWFyIHN0YXRlbWVudCB0aGF0IHRoZSBwb2xpY2llcyBpbiB0aGUgYmlsbCB3ZXJlIGZh
dGFsbHkgZmxhd2VkIGFuZCBzaG91bGQgbmV2ZXIgYWdhaW4gc2VlIHRoZSBsaWdodCBvZiBkYXks
JiM4MjIxOyBzYWlkIFJvYmVydCBEb2hlcnR5LCBzZW5pb3IgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhl
IEFtZXJpY2FuIENvbGxlZ2Ugb2YgUGh5c2ljaWFucy48L3A+PHA+SXQgcmVtYWlucyB1bmNsZWFy
IHdoYXQgcG9saXRpY2FsIHByaWNlIFJlcHVibGljYW5zIG1heSBwYXkgZm9yIHRoZWlyIGZhaWx1
cmUgdG8gYWR2YW5jZSBhIHJlcGVhbCBiaWxsIGRlc3BpdGUgY29udHJvbGxpbmcgdGhlIFdoaXRl
IEhvdXNlIGFuZCBib3RoIGNoYW1iZXJzIG9mIENvbmdyZXNzLiBNYW55IEdPUCBhY3RpdmlzdHMg
d2lsbCBiZSBhbmdyeSBpZiB0aGUgcGFydHkgYWJydXB0bHkgZHJvcHMgYW4gaXNzdWUgaXQgaGFz
IGNhbXBhaWduZWQgb24gZm9yIHllYXJzLjwvcD48cD5Ib3VzZSBNaW5vcml0eSBMZWFkZXIgTmFu
Y3kgUGVsb3NpLCBELUNhbGlmLiwgd2hvIGhlbHBlZCBPYmFtYSBwYXNzIHRoZSBBZmZvcmRhYmxl
IENhcmUgQWN0LCBjYWxsZWQgdGhlIGZhaWx1cmUgb2YgdGhlIEdPUCBlZmZvcnQgYSAmIzgyMjA7
dmljdG9yeSBmb3IgdGhlIEFtZXJpY2FuIHBlb3BsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFkdmVydGlzaW5n
IGRlY2lzaW9uPC9wPjxwPk1lYW53aGlsZSwgdGhlIEhlYWx0aCBhbmQgSHVtYW4gU2VydmljZXMg
RGVwYXJ0bWVudCYjODIxNztzIGluc3BlY3RvciBnZW5lcmFsIGhhcyBsYXVuY2hlZCBhbiBpbnF1
aXJ5IGludG8gdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24gdG8gcHVs
bCBiYWNrIGFkdmVydGlzaW5nIGZvciBIZWFsdGhDYXJlLmdvdiBpbiB0aGUgY2xvc2luZyBzdHJl
dGNoIG9mIHRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIHNpZ24tdXAgc2Vhc29uLjwvcD48cD5EZW1vY3JhdHMg
aGFkIGNhbGxlZCB0aGUgc3VycHJpc2UgbW92ZSAmIzgyMjA7c2Fib3RhZ2UuJiM4MjIxOyBUaGUg
YWRtaW5pc3RyYXRpb24gc2FpZCB0aGUgYWRzIHdlcmUgYSB3YXN0ZSBvZiB0YXhwYXllciBkb2xs
YXJzLjwvcD48cD5UaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9y
dC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.