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Election 2017

Republican Karen Handel wins Georgia congressional seat in key contest

By Bill Barrow  and Kathleen Foody
Associated Press

Published: June 20, 2017 - 11:17 AM
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Karen Handel makes a heart symbol while making an early appearance to thank her supporters after the first returns came in during her election night party in the 6th District race with Jon Ossoff on Tuesday in Atlanta. (Curtis Compton/Atlanta Journal-Constitution via AP)


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