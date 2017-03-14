Republican leaders scramble to shore up support for health bill

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIEhvdXNlIFJlcHVibGljYW4gZWZmb3J0IHRvIHJlcGVhbCBhbmQg
cmVwbGFjZSB0aGUgQWZmb3JkYWJsZSBDYXJlIEFjdCBhcHBlYXJlZCBpbiBkZWVwIHRyb3VibGUg
VHVlc2RheSwgdW5kZXJzY29yaW5nIHRoZSBsaW1pdHMgb2YgYSBwYXJ0eSB0aGF0IGhhcyB0cmFk
aXRpb25hbGx5IHB1dCBhIHByaW9yaXR5IG9uIGN1dHRpbmcgdGF4ZXMgYW5kIGdvdmVybm1lbnQg
c3BlbmRpbmcgb3ZlciBkaWdnaW5nIGludG8gdGhlIGRldGFpbHMgb2Ygc2FmZWd1YXJkaW5nIEFt
ZXJpY2FucyYjODIxNzsgaGVhbHRoIGNhcmUuPC9wPjxwPk1hbnkgUmVwdWJsaWNhbnMgaW4gQ29u
Z3Jlc3MgcmVtYWluIGluIG91dHJpZ2h0IHJldm9sdCBvdmVyIHRoZSBiaWxsLCB3YXJuaW5nIGl0
IGRvZXMgbm90IGhhdmUgZW5vdWdoIHZvdGVzIHRvIHBhc3MgdGhlIEhvdXNlIG9yIFNlbmF0ZSBh
Z2FpbnN0IHN0aWZmIERlbW9jcmF0aWMgcmVzaXN0YW5jZS48L3A+PHA+QSBmZXcgbW9kZXJhdGUg
UmVwdWJsaWNhbnMgZW1lcmdlZCBmcm9tIGEgU2VuYXRlIGx1bmNoIFR1ZXNkYXkgb3B0aW1pc3Rp
YyB0aGF0IEhvdXNlIGxlYWRlcnMgd291bGQgYW1lbmQgdGhlIGxlZ2lzbGF0aW9uIHRvIG1lZXQg
dGhlaXIgY29uY2VybnMuIFRoZXkgd2FudCB0byBwcmVzZXJ2ZSBjb3ZlcmFnZSBmb3IgdGhlIG1p
bGxpb25zIG9mIEFtZXJpY2FucyB3aG8gYXJlIHByb2plY3RlZCB0byBiZSBsZWZ0IHdpdGhvdXQg
aW5zdXJhbmNlLjwvcD48cD5CdXQgY29uc2VydmF0aXZlcyB3ZXJlIHB1bGxpbmcgdGhlIGJpbGwg
aW4gdGhlIG9wcG9zaXRlIGRpcmVjdGlvbiwgZGVtYW5kaW5nIGRlZXBlciwgZmFzdGVyIGN1dHMu
PC9wPjxwPk1lYW53aGlsZSwgR09QIGRlZmVjdGlvbnMgY29udGludWVkLCBpbmNsdWRpbmcgRmxv
cmlkYSBSZXAuIElsZWFuYSBSb3MtTGVodGluZW4sIHdobyBzYWlkIHRoZSBjdXJyZW50IGJpbGwg
d291bGQgYmUgdG9vIGRldHJpbWVudGFsIHRvIGhlciBlbGRlcmx5IGNvbnN0aXR1ZW50cy48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0lzIHRoZXJlIGFueW9uZSBsZWZ0IGluIHRoZSBjb3VudHJ5IHdobyBhY3R1YWxs
eSBsaWtlcyBpdD8mIzgyMjE7IGFza2VkIFNlbmF0ZSBNaW5vcml0eSBMZWFkZXIgQ2hhcmxlcyBT
Y2h1bWVyLCBELU4uWS4sIHJlYWRpbmcgdGhlIGxpc3RzIG9mIGRvY3RvcnMsIGhvc3BpdGFsIG9y
Z2FuaXphdGlvbnMgYW5kIG90aGVycyB3aG8gaGF2ZSByZWdpc3RlcmVkIG9wcG9zaXRpb24uPC9w
PjxwPlRoZSB0cmlidWxhdGlvbnMgbm93IGZhY2luZyBSZXB1YmxpY2FucyBhcmUgbm90IGhhcmQg
dG8gdW5kZXJzdGFuZDogVGhlIHBhcnR5IG5ldmVyIHNldCBvdXQgdG8gcmV2YW1wIHRoZSBuYXRp
b24mIzgyMTc7cyBoZWFsdGggY2FyZSBzeXN0ZW0uIFRoYXQgd2FzIGFsd2F5cyBhIERlbW9jcmF0
aWMgcHVyc3VpdC48L3A+PHA+UmVwdWJsaWNhbnMgc2ltcGx5IHdhbnRlZCB0byByZXBlYWwgJiM4
MjIwO09iYW1hY2FyZSwmIzgyMjE7IHdoaWNoIHRoZXkgc2F3IGFzIGEgY29zdGx5IGdvdmVybm1l
bnQgaW50cnVzaW9uLjwvcD48cD5Pbmx5IGFmdGVyIHRoZXkgdG9vayB0aGUgV2hpdGUgSG91c2Ug
YW5kIGl0IGJlY2FtZSBhcHBhcmVudCB0aGF0IG1pbGxpb25zIG9mIEFtZXJpY2FucyB3b3VsZCBs
b3NlIHRoZWlyIGhlYWx0aCBjb3ZlcmFnZSB1bmRlciBhIHN0cmFpZ2h0Zm9yd2FyZCByZXBlYWwg
ZGlkIFJlcHVibGljYW5zIGJlZ2luIHRvIHRha2Ugc2VyaW91c2x5IHRoZSAmIzgyMjA7cmVwbGFj
ZSYjODIyMTsgcGFydCBvZiB0aGVpciBjYW1wYWlnbiBwcm9taXNlLjwvcD48cD5CdXQgd2hpbGUg
RGVtb2NyYXRzIGhhdmUgYmVlbiBjaHVybmluZyBvdXQgaGVhbHRoIGNhcmUgcHJvcG9zYWxzIHNp
bmNlIEZyYW5rbGluIEQuIFJvb3NldmVsdCwgUmVwdWJsaWNhbnMgaGF2ZSBiZWNvbWUgaW5jcmVh
c2luZ2x5IGZpeGVkIG9uIHRoZSBSZWFnYW4tZXJhIGdvYWwgb2YgcmVkdWNpbmcgdGhlIHNpemUg
b2YgZ292ZXJubWVudC4gTW9zdCBEZW1vY3JhdHMgc2VlIGhlYWx0aCBjYXJlIGFzIGEgZnVuZGFt
ZW50YWwgcmlnaHQgb3IgZW50aXRsZW1lbnQ7IGZldyBSZXB1YmxpY2FucyBkby48L3A+PHA+VGhh
dCBoYXMgbGVmdCBSZXB1YmxpY2FucyB3aXRob3V0IGEgZGVlcCBiZW5jaCBvZiBoZWFsdGggY2Fy
ZSBwb2xpY3kgZXhwZXJ0cyBpbiBDb25ncmVzcywgZGVzcGl0ZSBhIGNhZHJlIG9mIGRvY3RvcnMt
dHVybmVkLWxhd21ha2Vycy48L3A+PHA+T25lIGFyY2hpdGVjdCBvZiB0aGUgbGF0ZXN0IEdPUCBl
ZmZvcnQgaXMgVG9tIFByaWNlLCB0aGUgZm9ybWVyIGNvbmdyZXNzbWFuIGFuZCBvcnRob3BlZGlj
IHN1cmdlb24gd2hvIGlzIG5vdyB0aGUgSGVhbHRoIGFuZCBIdW1hbiBTZXJ2aWNlcyBzZWNyZXRh
cnkuIEJ1dCB0byBtYW55LCBoaXMgZXhwZXJpZW5jZSBpbiByZWZvcm1pbmcgZ292ZXJubWVudCBo
ZWFsdGggY2FyZSBwcm9ncmFtcyBwYWxlcyBpbiBjb21wYXJpc29uIHRvIHRoZSBsYXRlIFNlbi4g
RWR3YXJkIE0uIEtlbm5lZHksIHRoZSBsaWJlcmFsIGxpb24gd2hvIGZvciBkZWNhZGVzIHNldCBz
dHJhdGVneSBmb3IgRGVtb2NyYXRpYyByZWZvcm0gZWZmb3J0cywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBBZmZv
cmRhYmxlIENhcmUgQWN0LiA8L3A+PHA+TGF3cmVuY2UgSmFjb2JzLCBkaXJlY3RvciBvZiB0aGUg
Q2VudGVyIGZvciB0aGUgU3R1ZHkgb2YgUG9saXRpY3MgYW5kIEdvdmVybmFuY2UgYXQgdGhlIEh1
YmVydCBILiBIdW1waHJleSBTY2hvb2wgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWlubmVzb3RhLCBz
YWlkIHRoZSBSZXB1YmxpY2FucyYjODIxNzsgc3RydWdnbGVzIGFyZSBub3Qgc3VycHJpc2luZyBn
aXZlbiB0aGUgZGlmZmljdWx0aWVzIG9mIGhlYWx0aCBjYXJlIHJlZm9ybSBhbmQgdGhlIHBhcnR5
JiM4MjE3O3MgcmVzaXN0YW5jZSB0byB0YXhlcyBhbmQgZ292ZXJubWVudCBzcGVuZGluZy48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIGdlbmVyYWxseSBzZWVuIFJlcHVibGljYW5zIHN0ZWVyIGF3
YXkgZnJvbSBoZWFsdGggcmVmb3JtIGlmIGl0IGludm9sdmVzIHJhaXNpbmcgdGF4ZXMsJiM4MjIx
OyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7UmVwdWJsaWNhbnMgYXJlIGFsbGVyZ2ljIHRvIHRoZSBjb3ZlcmFn
ZSBpc3N1ZSBiZWNhdXNlIGl0IHJlcXVpcmVzIHRoZW0gYXQgc29tZSBwb2ludCB0byBoYXZlIHJl
dmVudWUgZWl0aGVyIGZvciB0YXggY3JlZGl0cyBvciBzcGVuZGluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRo
YXQgcmVzaXN0YW5jZSBoYXMgYmVlbiBhcHBhcmVudCBpbiB0aGUgR09QIGVmZm9ydCB0byByZWZv
cm0gdGhlIGxhdywgd2hlcmUgdGhlIHBhcnR5JiM4MjE3O3Mgc21hbGwtZ292ZXJubWVudCBpZGVh
bHMgaGF2ZSBzb21ldGltZXMgY2xhc2hlZCB3aXRoIHRoZSB0YXNrIG9mIHByb3RlY3RpbmcgZ292
ZXJubWVudCBiZW5lZml0cyBmb3IgdGhlIHBvb3IuPC9wPjxwPkZvciBleGFtcGxlLCBpdHMgcGxh
biBlbmRzIGEga2V5IG1vbmV5IHNvdXJjZSBieSByZXBlYWxpbmcgYSAwLjkgcGVyY2VudCB0YXgg
aW1wb3NlZCB1bmRlciBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hJiM4MjE3O3MgbGF3IG9uIHRob3Nl
IGVhcm5pbmcgbW9yZSB0aGFuICQyMDAsMDAwIGEgeWVhci48L3A+PHA+QW5kIHJhdGhlciB0aGFu
IGZvY3VzIHNvbGVseSBvbiBmaXhpbmcgcHJvYmxlbXMsIHRoZSBIb3VzZSBwbGFuIGFsc28gc2Vl
a3MgdG8gYWNoaWV2ZSBhIGxvbmctc3RhbmRpbmcgUmVwdWJsaWNhbiBnb2FsOiBjYXBwaW5nIGV4
cGVuc2VzIGZvciB0aGUgZW50aXJlIE1lZGljYWlkIHByb2dyYW0sIGZhciBiZXlvbmQgdGhvc2Ug
Y292ZXJlZCB1bmRlciAmIzgyMjA7T2JhbWFjYXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXMgdGhlIEhvdXNl
IHBsYW4gYXBwZWFyZWQgb24gbGlmZSBzdXBwb3J0LCBSZXB1YmxpY2FuIGxlYWRlcnMsIGJhY2tl
ZCBieSB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UsIGZhbm5lZCBvdXQgVHVlc2RheSB3aXRoIGEgZnVsbC10aHJv
YXRlZCBkZWZlbnNlIGFoZWFkIG9mIGEgcGxhbm5lZCBIb3VzZSB2b3RlIG5leHQgd2Vlay48L3A+
PHA+UHJpY2UgYW5kIFZpY2UgUHJlc2lkZW50IE1pa2UgUGVuY2UgbWV0IGJlaGluZCBjbG9zZWQg
ZG9vcnMgd2l0aCBTZW5hdGUgUmVwdWJsaWNhbnMgYXQgdGhlaXIgd2Vla2x5IGx1bmNoLCBqb2lu
ZWQgYnkgdGhlIGNoYWlybWVuIG9mIHRoZSBIb3VzZSBjb21taXR0ZWVzIHdobyBkcmFmdGVkIHRo
ZSBHT1AgYmlsbC4gSG91c2UgU3BlYWtlciBQYXVsIFJ5YW4sIFItV2lzLiwgc3Bva2UgYnkgcGhv
bmUgbGF0ZXIgaW4gdGhlIGRheSB3aXRoIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAuPC9wPjxwPkxl
YWRlcnMgYmFsa2VkIGF0IGEgcmVwb3J0IGZyb20gdGhlIG5vbnBhcnRpc2FuIENvbmdyZXNzaW9u
YWwgQnVkZ2V0IE9mZmljZSB0aGF0IDI0IG1pbGxpb24gbW9yZSBBbWVyaWNhbnMgd291bGQgYmUg
bGVmdCB1bmluc3VyZWQgdW5kZXIgdGhlIEdPUCBwbGFuICYjODIxMjsgd2lwaW5nIG91dCB0aGUg
aGVhbHRoIGNvdmVyYWdlIGdhaW5zIHVuZGVyIHRoZSBBZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0LjwvcD48
cD5SZXB1YmxpY2FucyBjb250ZW5kIHRoYXQgdGhlaXIgcGxhbiB3b3VsZCB1bHRpbWF0ZWx5IGxv
d2VyIGNvc3RzIGFuZCBnaXZlIEFtZXJpY2FucyBtb3JlIGNob2ljZXMsIGFuZCB0aGV5IGNvbXBs
YWluZWQgdGhhdCBkZWR1Y3RpYmxlcyB3ZXJlIHNvIGhpZ2ggdW5kZXIgY3VycmVudCBwb2xpY2ll
cyB0aGF0IGl0IHB1dCBhY2Nlc3MgdG8gaGVhbHRoIGNhcmUgb3V0IG9mIHJlYWNoLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.