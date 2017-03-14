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Health care reform

Republican leaders scramble to shore up support for health bill

By Lisa Mascaro
Tribune Washington Bureau

Published: March 14, 2017 - 09:39 PM
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Sen. Marco Rubio, R-Fla. arrives for a Senate Republican strategy session at the Capitol in Washington, Tuesday. The White House and Republican leaders in Congress are scrambling to shore up support for their health care bill after findings from the Congressional Budget Office estimated that 14 million people would lose insurance coverage in the first year alone under the GOP replacement for Obamacare. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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