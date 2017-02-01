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Rex Tillerson sworn in as Trump’s secretary of state

Associated Press

Published: February 1, 2017 - 10:15 AM | Updated: February 2, 2017 - 08:46 AM
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In this Jan. 11 photo, Secretary of State-designate Rex Tillerson testifies on Capitol Hill in Washington at his confirmation hearing before the Senate Foreign Relations Committee. On Wednesday the Senate confirmed Tillerson, former CEO of Exxon Mobil, to be President Donald Trump's secretary of state. (AP Photo/Steve Helber)

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