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Roger Ailes 1940 - 2017

Roger Ailes’ legacy: Transforming media and politics

By Steve Peoples
Associated Press

Published: May 18, 2017 - 09:32 PM
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In this Feb. 9, 2015 photo, Roger Ailes attends a special screening of "Kingsman: The Secret Service" in New York. Fox News said on Thursday that Ailes has died. He was 77. (Charles Sykes/Invision/AP)


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