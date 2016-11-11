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Rubber bullets and fear: Trump protesters flood streets anew

By Terrence Petty and Robert Jablon
Associated Press

Published: November 11, 2016 - 11:32 AM
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Donald J. Trump supporters, Mark Bowman, center, and Mike Bush, right, argue with protesters in opposition of nald Trump's presidential election victory at Rosa Parks Circle in Grand Rapids, Mich., Thursday, Nov. 10, 2016. (Cory Morse/The Grand Rapids Press via AP)

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