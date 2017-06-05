Russia hackers breached U.S. voting software firm, report suggests

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUnVzc2lhbiBoYWNrZXJzIGF0dGFja2VkIGF0IGxlYXN0IG9uZSBVLlMu
IHZvdGluZyBzb2Z0d2FyZSBzdXBwbGllciBkYXlzIGJlZm9yZSBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBw
cmVzaWRlbnRpYWwgZWxlY3Rpb24sIGFjY29yZGluZyB0byBhIGdvdmVybm1lbnQgaW50ZWxsaWdl
bmNlIHJlcG9ydCBsZWFrZWQgTW9uZGF5IHRoYXQgc3VnZ2VzdHMgZWxlY3Rpb24tcmVsYXRlZCBo
YWNraW5nIHBlbmV0cmF0ZWQgZnVydGhlciBpbnRvIFUuUy4gdm90aW5nIHN5c3RlbXMgdGhhbiBw
cmV2aW91c2x5IGtub3duLjwvcD48cD5UaGUgY2xhc3NpZmllZCBOYXRpb25hbCBTZWN1cml0eSBB
Z2VuY3kgcmVwb3J0LCB3aGljaCB3YXMgcHVibGlzaGVkIG9ubGluZSBieSB0aGUgSW50ZXJjZXB0
LCBkb2VzIG5vdCBzYXkgd2hldGhlciB0aGUgaGFja2luZyBoYWQgYW55IGVmZmVjdCBvbiBlbGVj
dGlvbiByZXN1bHRzLiA8L3A+PHA+QnV0IGl0IHNheXMgUnVzc2lhbiBtaWxpdGFyeSBpbnRlbGxp
Z2VuY2UgYXR0YWNrZWQgYSBVLlMuIHZvdGluZyBzb2Z0d2FyZSBjb21wYW55IGFuZCBzZW50IHNw
ZWFyLXBoaXNoaW5nIGVtYWlscyB0byBtb3JlIHRoYW4gMTAwIGxvY2FsIGVsZWN0aW9uIG9mZmlj
aWFscyBhdCB0aGUgZW5kIG9mIE9jdG9iZXIgb3IgYmVnaW5uaW5nIG9mIE5vdmVtYmVyLjwvcD48
cD5VLlMuIGludGVsbGlnZW5jZSBhZ2VuY2llcyBkZWNsaW5lZCB0byBjb21tZW50LjwvcD48cD5I
b3dldmVyLCB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IGFubm91bmNlZCBNb25kYXkgaXQgaGFkIGNo
YXJnZWQgYSBnb3Zlcm5tZW50IGNvbnRyYWN0b3IgaW4gR2VvcmdpYSB3aXRoIGxlYWtpbmcgYSBj
bGFzc2lmaWVkIHJlcG9ydCBjb250YWluaW5nICYjODIyMDt0b3Agc2VjcmV0IGxldmVsJiM4MjIx
OyBpbmZvcm1hdGlvbiB0byBhbiBvbmxpbmUgbmV3cyBvcmdhbml6YXRpb24uIFRoZSByZXBvcnQg
dGhlIGNvbnRyYWN0b3IgYWxsZWdlZGx5IGxlYWtlZCBpcyBkYXRlZCBNYXkgNSwgdGhlIHNhbWUg
ZGF0ZSBhcyB0aGUgZG9jdW1lbnQgdGhlIEludGVyY2VwdCBwb3N0ZWQgb25saW5lLjwvcD48cD5U
aGUgZG9jdW1lbnQgc2FpZCBSdXNzaWFuIG1pbGl0YXJ5IGludGVsbGlnZW5jZSAmIzgyMjA7ZXhl
Y3V0ZWQgY3liZXIgZXNwaW9uYWdlIG9wZXJhdGlvbnMgYWdhaW5zdCBhIG5hbWVkIFUuUy4gY29t
cGFueSBpbiBBdWd1c3QgMjAxNiBldmlkZW50bHkgdG8gb2J0YWluIGluZm9ybWF0aW9uIG9uIGVs
ZWN0aW9ucy1yZWxhdGVkIHNvZnR3YXJlIGFuZCBoYXJkd2FyZSBzb2x1dGlvbnMsIGFjY29yZGlu
ZyB0byBpbmZvcm1hdGlvbiB0aGF0IGJlY2FtZSBhdmFpbGFibGUgaW4gQXByaWwgMjAxNy4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlRoZSBoYWNrZXJzIGFyZSBiZWxpZXZlZCB0byBoYXZlIHRoZW4gdXNlZCBkYXRh
IGZyb20gdGhhdCBvcGVyYXRpb24gdG8gY3JlYXRlIGEgbmV3IGVtYWlsIGFjY291bnQgdG8gbGF1
bmNoIGEgc3BlYXItcGhpc2hpbmcgY2FtcGFpZ24gdGFyZ2V0aW5nIFUuUy4gbG9jYWwgZ292ZXJu
bWVudCBvcmdhbml6YXRpb25zLCB0aGUgZG9jdW1lbnQgc2FpZC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtMYXN0
bHksIHRoZSBhY3RvcnMgc2VuZCB0ZXN0IGVtYWlscyB0byB0d28gbm9uLWV4aXN0ZW50IGFjY291
bnRzIG9zdGVuc2libHkgYXNzb2NpYXRlZCB3aXRoIGFic2VudGVlIGJhbGxvdGluZywgcHJlc3Vt
YWJseSB3aXRoIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIGNyZWF0aW5nIHRob3NlIGFjY291bnRzIHRvIG1pbWlj
IGxlZ2l0aW1hdGUgc2VydmljZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgZG9jdW1lbnQgZGlkIG5vdCBu
YW1lIGFueSBzdGF0ZS48L3A+PHA+VGhlIGluZm9ybWF0aW9uIGluIHRoZSBsZWFrZWQgZG9jdW1l
bnQgc2VlbXMgdG8gZ28gZnVydGhlciB0aGFuIHRoZSBVLlMuIGludGVsbGlnZW5jZSBhZ2VuY2ll
cyYjODIxNzsgSmFudWFyeSBhc3Nlc3NtZW50IG9mIHRoZSBoYWNraW5nIHRoYXQgb2NjdXJyZWQu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtSdXNzaWFuIGludGVsbGlnZW5jZSBvYnRhaW5lZCBhbmQgbWFpbnRhaW5l
ZCBhY2Nlc3MgdG8gZWxlbWVudHMgb2YgbXVsdGlwbGUgVS5TLiBzdGF0ZSBvciBsb2NhbCBlbGVj
dG9yYWwgYm9hcmRzLCYjODIyMTsgdGhlIGFzc2Vzc21lbnQgc2FpZC4gVGhlIERlcGFydG1lbnQg
b2YgSG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgJiM4MjIwO2Fzc2Vzc2VzIHRoYXQgdGhlIHR5cGVzIG9mIHN5
c3RlbXMgUnVzc2lhbiBhY3RvcnMgdGFyZ2V0ZWQgb3IgY29tcHJvbWlzZWQgd2VyZSBub3QgaW52
b2x2ZWQgaW4gdm90ZSB0YWxseWluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBJbnRlcmNlcHQgY29udGFj
dGVkIE5TQSBhbmQgdGhlIG5hdGlvbmFsIGludGVsbGlnZW5jZSBkaXJlY3RvciYjODIxNztzIG9m
ZmljZSBhYm91dCB0aGUgZG9jdW1lbnQsIGFuZCBib3RoIGFnZW5jaWVzIGFza2VkIHRoYXQgaXQg
bm90IGJlIHB1Ymxpc2hlZC4gVS5TLiBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugb2ZmaWNpYWxzIHRoZW4gYXNrZWQg
dGhlIEludGVyY2VwdCB0byByZWRhY3QgY2VydGFpbiBzZWN0aW9ucy4gVGhlIEludGVyY2VwdCBz
YWlkIHNvbWUgbWF0ZXJpYWwgd2FzIHdpdGhoZWxkIGF0IFUuUy4gaW50ZWxsaWdlbmNlIGFnZW5j
aWVzJiM4MjE3OyByZXF1ZXN0IGJlY2F1c2UgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0ICYjODIyMDtjbGVhcmx5
IGluIHRoZSBwdWJsaWMgaW50ZXJlc3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVz
cyBjb3VsZCBub3QgY29uZmlybSB0aGUgYXV0aGVudGljaXR5IG9mIHRoZSBNYXkgNSBOU0EgZG9j
dW1lbnQsIHdoaWNoIHRoZSBJbnRlcmNlcHQgc2FpZCBpdCBvYnRhaW5lZCBhbm9ueW1vdXNseS48
L3A+PHA+QWxzbyBvbiBNb25kYXksIFJlYWxpdHkgTGVpZ2ggV2lubmVyLCAyNSwgb2YgQXVndXN0
YSwgR2EuLCB3YXMgY2hhcmdlZCBpbiBVLlMuIERpc3RyaWN0IENvdXJ0IHdpdGggY29weWluZyBj
bGFzc2lmaWVkIGRvY3VtZW50cyBhbmQgbWFpbGluZyB0aGVtIHRvIGEgcmVwb3J0ZXIgd2l0aCBh
biB1bm5hbWVkIG5ld3Mgb3JnYW5pemF0aW9uLiA8L3A+PHA+UHJvc2VjdXRvcnMgZGlkIG5vdCBz
YXkgd2hpY2ggZmVkZXJhbCBhZ2VuY3kgV2lubmVyIHdvcmtlZCBmb3IsIGJ1dCBGQkkgYWdlbnQg
SnVzdGluIEdhcnJpY2sgc2FpZCBpbiBhbiBhZmZpZGF2aXQgZmlsZWQgd2l0aCB0aGUgY291cnQg
dGhhdCBzaGUgaGFkIHByZXZpb3VzbHkgc2VydmVkIGluIHRoZSBBaXIgRm9yY2UgYW5kIGhlbGQg
YSB0b3Atc2VjcmV0IHNlY3VyaXR5IGNsZWFyYW5jZS48L3A+PHA+V2lubmVyJiM4MjE3O3MgYXR0
b3JuZXksIFRpdHVzIFRob21hcyBOaWNob2xzLCBkZWNsaW5lZCB0byBjb25maXJtIHdoZXRoZXIg
c2hlIGlzIGFjY3VzZWQgb2YgbGVha2luZyB0aGUgTlNBIHJlcG9ydCByZWNlaXZlZCBieSB0aGUg
SW50ZXJjZXB0LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.