All CATEGORIES
☰ Menu

Russian-American lobbyist says he was in Trump son’s meeting

By Desmond Butler
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 12:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this photo taken July 11, 2017, Donald Trump Jr. is interviewed by host Sean Hannity on his Fox News Channel television program, in New York. A Russian-American lobbyist says he attended a June 2016 meeting with President Donald Trump's son, marking another shift in the account of a discussion that was billed as part of a Russian government effort to help the Republican's White House campaign. (AP Photo/Richard Drew)


MORE IN NEWS

skull15cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Reconstructed face put on mystery skull found on Akron sidewalk in 2016 - 4:52 PM

There is now a face to the man whose skull was found sitting in the middle of a Akron sidewalk in 2016.

skull14cut_02
Authorities to release facial reconstruction of skull found last year on Akron sidewalk
firetruck15cut_01
Two dead, six others injured — including three firefighters — after SUV collides with Akron firetruck - 6:51 PM
firestone14cut_1
Firestone Country Club to name bridge on famous 16th hole ‘Arnold Palmer Bridge’
stow14cut_01
Stow wants to rewrite ordinances to retrieve stolen property

MOST POPULAR