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Russian-American lobbyist says he was in Trump son’s meeting

By Desmond Butler
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 12:33 PM
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In this photo taken July 11, 2017, Donald Trump Jr. is interviewed by host Sean Hannity on his Fox News Channel television program, in New York. A Russian-American lobbyist says he attended a June 2016 meeting with President Donald Trump's son, marking another shift in the account of a discussion that was billed as part of a Russian government effort to help the Republican's White House campaign. (AP Photo/Richard Drew)


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