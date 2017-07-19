All CATEGORIES
☰ Menu

Russian lawyer who met Trump Jr. ready to testify in Senate

By Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 12:16 PM | Updated: July 19, 2017 - 02:38 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this July 11, 2017, photo, Natalia Veselnitskaya speaks to journalists in Moscow, Russia. The Russian lawyer at the center of the June 2016 meeting with Donald Trump Jr. is known for her work trying to roll back U.S. sanctions on Russia. But Veselnitskaya was on the radar of American officials long before revelations about the meeting emerged. Government and legal documents show officials have tried to seize her emails and at times denied her entry into the U.S.(AP Photo/Alexander Zemlianichenko)


MORE IN NEWS

rescue19cut_03 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Prosthetic leg saves Doylestown fisherman from drowning

For the second time in as many years, Adam Shannon is alive because of his leg.

medical18_web
Summit County welcomes new medical examiner to ease workload
coaster19cut_01
Cedar Point offers up-close tour of super-secret revamp for Mean Streak roller coaster
interfaith19cut_1
Muslim and Jewish faith groups find common ground through round table discussion
President Trump to hold rally in Youngstown next week

MOST POPULAR