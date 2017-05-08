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U.S. government

Sally Yates: I warned White House that Michael Flynn could be blackmailed

By Eric Tucker and Eileen Sullivan
Associated Press

Published: May 8, 2017 - 02:42 PM
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Former acting Attorney General Sally Yates, and former National Intelligence Director James Clapper, prepare to testify on Capitol Hill in Washington, Monday, May 8, 2017, before the Senate Judiciary subcommittee on Crime and Terrorism hearing: "Russian Interference in the 2016 United States Election." (AP Photo/Carolyn Kaster)

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