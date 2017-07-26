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Scalise discharged from hospital, beginning rehabilitation

Associated Press

Published: July 26, 2017 - 12:57 PM | Updated: July 26, 2017 - 01:18 PM
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FILE - In this May 17, 2017 file photo, House Majority Whip Rep. Steve Scalise of La., speaks with the media on Capitol Hill in Washington. Scalise, critically wounded in a shooting at a baseball practice last month, has been discharged from a Washington hospital. (AP Photo/Alex Brandon)


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