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Scalise doctor hopes for ‘excellent recovery’ despite risk

By Erica Werner and Lauran Neergaard
Associated Press

Published: June 16, 2017 - 11:12 AM
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FILE - In this March 8, 2017 file photo, House Majority Whip Steve Scalise of La. speaks on Capitol Hill in Washington. Scalise was shot Wednesday, June 14, 2017, at a congressional baseball practice in Alexandria, Va., congressional officials say. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


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