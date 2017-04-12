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Sean Spicer says Hitler comment ’inexcusable and reprehensible’

By Ken Thomas and Jill Colvin
Associated Press

Published: April 12, 2017 - 03:16 PM
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White House press secretary Sean Spicer prepares to go on cable news on the North Lawn of the White House, Tuesday, April 11, 2017, in Washington. Spicer is apologizing for making an "insensitive" reference to the Holocaust in earlier comments about Syrian President Bashar Assad's use of chemical weapons. (AP Photo/Andrew Harnik)


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