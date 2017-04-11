All CATEGORIES
☰ Menu

Sean Spicer suggests even Hitler didn’t use chemical weapons

Associated Press

Published: April 11, 2017 - 03:01 PM | Updated: April 11, 2017 - 03:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

White House press secretary Sean Spicer talks to the media during the daily press briefing at the White House in Washington, Tuesday, April 11, 2017. Spicer discussed Syria, Trump's 2016 tax returns, the Easter Egg Roll and other topics. (AP Photo/Andrew Harnik)


MORE IN NEWS

playball12cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Opening Day brings hopes for October baseball - 5:34 PM

Indians fans have waited since Nov. 2 for this moment.

fire11cut_01
Akron firefighters save man from burning home
cox11cut_01
Wrong man charged with murder in Akron nightclub shooting death
run11cut_01
Beacon Journal effort to lead beginners to the Akron Marathon’s blue line kicked off Saturday
Bob Dyer: Prosecutor’s comments about trustee’s death are astonishing

MOST POPULAR