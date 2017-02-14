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Secret Service director retiring, lead agency amid turmoil

By Alicia A. Caldwell
Associated Press

Published: February 14, 2017 - 12:19 PM

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