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Secretary of State nominee Rex Tillerson and Exxon part ways; $180M retirement package

Associated Press

Published: January 4, 2017 - 09:08 AM
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FILE - In this Friday, March 27, 2015, file photo, Exxon Mobil CEO Rex Tillerson delivers remarks on the release of a report by the National Petroleum Council on oil drilling in the Arctic, in Washington. Tillerson, the nominee of President-elect Donald Trump for secretary of state, is severing ties with Exxon Mobil through a $180 million retirement package ahead of his Senate confirmation hearing. (AP Photo/Evan Vucci, File)


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