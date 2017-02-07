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Sen. Elizabeth Warren violates arcane rule, sparking Senate dustup

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: February 7, 2017 - 10:51 PM

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